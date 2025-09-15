Rheinmetall купує виробника військових кораблів. Що відомо?

Німецький оборонний концерн Rheinmetall домовився про придбання військового підрозділу суднобудівної компанії Lürssen – Naval Vessels Lürssen (NVL B.V. & Co. KG) у Бремені, та всіх її дочірніх компаній.

Сторони мають намір офіційно завершити угоду найближчим часом, за умови схвалення відповідними антимонопольними органами, повідомляється у пресрелізі Rheinmetall.

Вартість угоди не розкривається.

Завдяки цій стратегічній угоді Rheinmetall розширить свій портфель, включивши до нього військово-морське суднобудування, зазначається у повідомленні.

"У майбутньому ми будемо важливим гравцем на суші, на воді, у повітрі та космосі... У поєднанні з досвідом Rheinmetall ми створюємо життєво важливу німецьку потужність для виробництва найсучасніших суден. Об'єднані можливості Rheinmetall та NVL сприятимуть взаємному зростанню та, таким чином, зміцнять позиції нашої корпорації у військово-морській сфері. Водночас ми робимо суттєвий внесок у зміцнення військово-морських оборонних можливостей Німеччини та її союзників по НАТО", – прокоментував генеральний директор Rheinmetall AG Армін Папперґер.

Завдяки цій угоді Rheinmetall має намір задовольнити попит з боку військово-морських сил за допомогою високопродуктивних системних рішень, які мають високосучасну цифрову інфраструктуру та охоплюють весь спектр – від платформ та електроніки до датчиків та ефекторів.

NVL – це приватна група суднобудівних заводів, що має чотири верфі на півночі Німеччини (Peene-Werft/Wolgast, Blohm+Voss та Norderwerft/Hamburg, Neue Jadewerft/Wilhelmshaven), а також міжнародні локації. У компанії працює близько 2100 осіб по всьому світу, обсяг продажів у 2024 фінансовому році склав близько 1 мільярда євро, вона вважається піонером у дослідженнях та розробках автономних морських надводних систем у Європі. З моменту свого заснування близько 150 років тому NVL побудувала близько 1000 кораблів на своїх верфях та поставила їх понад п'ятдесяти різним військово-морським силам та береговій охороні.

Як повідомлялося, Rheinmetall будує завод з виробництва боєприпасів в Україні, але через бюрократію темпи будівництва просуваються не так швидко, як би хотілося, розповідав генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер.

Після цього, у вересні 2025 року, уряд України виділив земельну ділянку для будівництва нового заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів.