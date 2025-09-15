Україна обмежить імпорт дизпалива з Індії

Імпорт виробленого в Індії дизельного пального в Україну буде обмежено: всі партії палива індійського походження будуть проходити процедуру відбору і лабораторного аналізу проб.

Відповідну вимогу СБУ спрямувало Енергетичній митниці 15 вересня, обмеження набудуть чинності з 1 жовтня, повідомляє галузеве видання enkorr.

У вересні 2023 року аналогічні санкції були запроваджені щодо дизпалива з Туреччини. Тоді рішенням РНБО до переліку ризикованих внесли низку турецьких портів, як приймали суттєві обсяги російського дизелю. Всі партії пального, що надходили з цих портів, підлягають на додатковому вивченню, зокрема лабораторному.

За даними "Консалтингової групи "А-95", після цього з підсанкційних турецьких портів Marmara і Turpas в Україну було імпортовано 65,8 тис. тонн дизпалива, з яких 71% – з квітня цього року. До того імпорт пального з цих портів становив близько 47,2 тис. тонн щомісяця.

У серпні 2025 року в Україну було імпортовано 119 тис. тонн індійського дизпалива, що становило 18% від усього обсягу імпорту.

Трейдери вважають, що після заборони імпорту індійського палива, найімовірніше, зросте попит з інших південних напрямків, а ціни на нього дещо зростуть.

"Великі обсяги з Індії закупалися не тому, що іншого продукту на ринку не було, а тому, що індійське паливо було дешевшим. Ринок налаштується під інші напрямки й ціни. Наприклад, у серпні ми вже привезли партії дизелю з заводу SARAS", – повідомив один з операторів.

Як повідомлялося, раніше "Укрнафта" попередила постачальників, що більше не купуватиме пальне індійського походження, як і вироблене в Ірані, РФ чи Білорусі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підвищив мита на імпорт товарів з Індії до 50% за фінансування військової машини Кремля через купівлю російської нафти, намагаючись змусити країну припинити торгівлю з РФ та підштовхнути Москву до мирної угоди з Україною. Однак поки що на уряд Індії це не вплинуло.