"Укрзалізниця" закупила вугілля за найвищими цінами у фірми з групи Ахметова

Філія "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" 4-12 вересня за результатами тендерів уклала угоди на поставки вугілля на 151,55 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

В усіх випадках на аукціонах була велика конкуренція, однак фірми, що робили знижки до 20% від очікуваної вартості, зрештою відмовились від укладання угод з різних причин. Відтак, перемогли компанії, які зробили найдорожчі пропозиції.

Торги проводились у системі "Прозорро.Маркет" по процедурі запит цінових пропозицій, де учасники мають змогу зробити стартову пропозицію і більше не можуть торгуватись.

На тендер розміром 40,28 млн грн прийшло семеро учасників, але шестеро дешевших відмовилися від підписання договорів. Це були ТОВ "Енергопостач Трейд", ТОВ "Ресурси батьківщини", ТОВ "Гірничий ресурс", ТОВ "Мікс Сервіс Груп", ТОВ "Західмаркет" і ТОВ "Енерго Восток Антрацит" із цінами 9 872-11 644 грн за тонну.

"Енергопостач Трейд" пояснив відмову підвищенням оптових цін, "Гірничий ресурс" – об'єктивними обставинами, "Західмаркет" – лікарняним директора, а "Енерго Восток Антрацит" – "об'єктивними обставинами, які виникли нещодавно та унеможливлюють своєчасне та належне виконання поставок".

Решта не надала забезпечення і не підписала договір.

Таким чином переможцем став найдорожчий учасник "Д.Трейдінг" із групи Ріната Ахметова з ціною 11 900 грн за тонну. Фірма Ахметова виграла торги, не знизивши ціну від очікуваної вартості замовника, на відміну від усіх інших учасників.

За аналогічним сценарієм пройшли два наступні тендери "Пасажирської компанії".

Після самовідводів шести фірм підряд по стартовій ціні 49,12 млн грн забрало ТОВ "Макрокапітал" із ціною вугілля 11 892 грн за тонну. Ця фірма зареєстрована у Покровському районі Донецької області, засновником є Антон Аксьонов з окупованої Макіївки.

Також шість учасників відмовились від підписання угод по підряду 54,09 млн грн, який зрештою отримало ТОВ "Коаленержи" з ціною 11 604 грн за тонну. Фірма зареєстрована в Слов'янську Донецької області. Засновниками є киянка Валерія Монастирьова і львів'янка Людмила Ганзюк.

Раніше повідомлялося, що в "Укренерго" заявили про запасний план імпорту вугілля на випадок втрати видобутку через обстріли.