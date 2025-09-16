Кабмін призначив постійного керівника Держгеокадастру

Кабінет Міністрів призначив головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитра Макаренка, звільнивши його із посади заступника керівника цього відомства.

Відповідні рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Згідно із офіційною біографією, Макарено працює у структурі Держгеокадастру з 2014 року, з липня 2022 року обіймає посаду заступника голови держслужби, а із серпня 2023 року очолює її у статусі тимчасово виконуючого обов'язки голови.

Як повідомлялося, з 2023 року ціла низка колишніх керівників управлінь Держгеокадастру у регіонах отримали повідомлення про підозру.