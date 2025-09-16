Трамп подав позов проти The New York Times і видавництва Penguin на $15 мільярдів

Президент США Дональд Трамп подав позов до The New York Times, чотирьох її журналістів і видавництва Penguin Random House, вимагаючи щонайменше $15 млрд за дифамацію та наклеп.

У позові до окружного суду Середньої Флориди зазначається, що публікації нібито завдали репутаційної шкоди та спричинили значні економічні втрати, повідомляє Reuters.

Позов посилається на серію матеріалів NYT, зокрема редакційну статтю, опубліковану напередодні виборів 2024 року, а також на книжку 2024 року "Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success", видану Penguin. За твердженням сторони Трампа, ці матеріали містять перекручення та вигадки. NYT і Penguin позов поки не коментували.

Зокрема, позивач вважає, що публікації вплинули на ринкову вартість бренду Трампа через падіння котирувань акцій Trump Media & Technology Group, попри те, що на це впливали й інші фактори, зазначає Reuters.

Агентство також зауважує, що позов з'явився після останніх публічних суперечок Трампа з медіа. Минулого тижня він погрожував позовом NYT через матеріал про нібито двозначну записку й малюнок, пов’язані з Джеффрі Епштейном.

Читайте також: Трамп висуває партнерам нереалістичні умови для запровадження санкцій проти Путіна, – NYT

Раніше Трамп уже позивався до The Wall Street Journal та власників видання щонайменше на $10 млрд, а в липні Paramount погодилася врегулювати його позов щодо нібито оманливого монтажу інтерв’ю на "60 Minutes".

Раніше повідомлялось, Сполучені Штати Америки скасували санкції, запроваджені проти білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа".

Про це під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив представник президента США Джон Коул.