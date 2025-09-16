Єдиний державний банк у Польщі отримає дозвіл на роботу в Україні

Кабінет Міністрів схвалив проєкт міжурядової угоди з Польщею про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні.

Відповідні рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Відповідно до Угоди, Bank Gospodarstwa Krajowego зможе здійснювати свою діяльність на території України, зокрема, надавати уряду України, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у формі позик або інших фінансових інструментів, таких як підтримка експорту, гранти або гарантії для реалізації проєктів щодо відновлення та розвитку України, які будуть визначені у співпраці між урядом України, урядом Республіки Польща та банком", – уточнив Мельничук.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, Банк крайового господарства) зі штаб-квартирою у Варшаві – єдиний польський банк, що належить уряду. Він створений для підтримки урядових соціально-економічних програм, а також програм місцевого самоврядування й регіонального розвитку, для цього банк працює з іншими установами з групи Фонду розвитку Польщі: KUKE, PAIH, PARP та ARP.