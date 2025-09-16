Російські дрони зруйнували логістичний центр "Епіцентру" на Київщині (оновлено)

Фото: Телеграм-канал Київської ОВА

Уночі проти 16 вересня російські дрони влучили по території логістичного центру "Епіцентру" в Київській області в результаті чого виникла пожежа.

Пресслужба компанії повідомила LIGA.net, що постраждалих серед працівників немає.

Водночас під час другого нальоту противник атакував рятувальників, які прибули гасити вогонь, пошкоджено два автомобілі пожежників, інформує ДСНС.

Начальник Київської ОВА Микола Калашник зазначив, що загорілися складські приміщення, на місці працюють необхідні служби.

За попередніми даними, у районі пошкоджено чотири приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних і дев’ять легкових автомобілів.

Згодом у пресслужбі "Епіцентру" додали, що рятувальники все ще намагаються локалізувати масштабну пожежу, що сталася внаслідок атаки.

В компанії нагадали, що за час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками експертів, загальна сума збитків групи компаній "Епіцентр", спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд.

Раніше повідомлялось, що Росія з липня цього року розпочала хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України, зокрема на ключові вузлові станції.

Йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.