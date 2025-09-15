Росія почала масово атакувати ключові вузлові підстанції "Укрзалізниці"

Росія з липня цього року розпочала хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України, зокрема на ключові вузлові станції.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає Укрінформ.

"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях", – розповів Перцовський.

За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

"Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", – зазначив Перцовський.

Він відзначив героїзм співробітників "Укрзалізниці", які не бояться повторних ударів, виходять і відновлюють інфраструктуру.

"Навіть коли ключові вузлові станції під атакою, ми не скасовуємо поїзди. Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість", – сказав Перцовський.

Як повідомлялося, наприкінці серпня російські війська знищили один із поїздів Hyundai. Перцовський тоді уточнив, що пошкоджень зазнав потяг "Інтерсіті", який мав вийти на маршрут Київ-Харків.