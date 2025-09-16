Кабмін заклав у держбюджет запровадження "податку на OLX" та акцизу на солодкі напої

Кабінет Міністрів врахував у проєкті державного бюджету на 2026 рік надходження від оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи (так званий "податок на OLX"), а також акцизу на солодкі напої.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №14000, оприлюдненій на сайті Верховної Ради.

Зокрема, прогнозний показник доходів державного бюджету також враховує додаткові обсяги надходжень:

14 мільярдів гривень – за рахунок ухвалення законопроєкту №14025 про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, такі як OLX, Prom.ua, Uklon, Bolt тощо;

8,5 мільярда гривень – за рахунок ухвалення законопроєкту №9032-1 про запровадження акцизного податку на води з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин.

Додатково уряд планує залучити 26 млрд грн завдяки вдосконаленню роботи зі стягнення податкового боргу, а також 60 млрд грн – завдяки зменшенню обсягів ухилень від сплати митних платежів.

Як повідомлялося, напередодні Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.

Загальні видатки держбюджету передбачені у сумі 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень, порівняно із 2025 роком), доходи – 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%), дефіцит – до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року), потреба у зовнішньому фінансуванні – 2,08 трлн грн.