Українські дрони атакували ще один нафтопереробний завод у Саратовській області РФ, – Генштаб

У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Саратовській області РФ.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що в районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються, триває оцінка наслідків, додали у Генштабі.

Читайте також: Росія применшує вплив українських атак на виникнення дефіциту бензину в країні, – ISW

Саратовський НПЗ спеціалізується на випуску бензину, дизельного пального, мазуту, різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших продуктів. У 2023 році він переробив 4,8 млн тонн нафти. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Раніше повідомлялось, що один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області (ТОВ "Кинеф") – зупинив роботу ключового переробного блоку після атаки українського безпілотника минулими вихідними.

За останні місяці українські безпілотники уразили цілу низку російських НПЗ, частина з них повністю або частково призупинили роботу. За попередніми оцінками Reuters, удари українських безпілотників вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу.