Рада не змогла ухвалити ще один закон для отримання коштів за програмою Ukraine Facility від ЄС

Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі", ухвалення якого було одним із зобов'язань України перед ЄС для отримання коштів за програмою Ukraine Facility.

Відповідний законопроєкт №13202-1 під час його розгляду у другому читанні підтримали лише 204 нардепи, після чого пропозиція направити його на повторне друге читання набрала 237 голосів, повідомляється на сайті парламенту.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт передбачає імплементацію окремих положень Регламентів (ЄС) 2021/2115 та 2021/2116, які визначають засади реалізації Спільної аграрної політики (CAP) ЄС, включаючи механізми контролю прозорості та ефективності використання бюджетних і міжнародних ресурсів.

"Імплементація зазначених Регламентів є критично важливою для забезпечення поступової адаптації аграрної політики України до стандартів ЄС у контексті євроінтеграційного курсу", – вказують автори законопроєкту.

Верховна Рада схвалила законопроєкт №13202-1 у першому читанні 17 червня.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Верховна Рада відхилила два законопроєкти, ухвалення яких було зобов'язанням України для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility від ЄС: про цифровізацію виконавчого провадження та про основні засади державного нагляду.

Нагадаємо, на початку серпня Рада ЄС виділила Україні новий транш на суму 3,06 млрд євро в межах Ukraine Facility. Планувалося, що цей транш становитиме 4,5 млрд євро, але суму зменшили через те, що українська влада не виконала вчасно всі передумови для отримання коштів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звертався до народних депутатів із проханням вчасно ухвалювати закони в рамках взятих Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами.

"Ми вже втратили за перший квартал 1,2 млрд євро. З них 500 млн євро – це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання за Ukraine Facility", – констатував тоді Марченко.