"Укрзалізниця" провалить план надходжень від продажу металобрухту, якщо не змінить умови аукціонів, – ЗМІ

Результати перших після їх розблокування аукціонів "Укрзалізниці" із продажу брухту чорних металів виявилися дуже слабкими.

Причина – ігнорування закликів покупців щодо зміни умов торгів, якщо "Укрзалізниця" й надалі відмовлятиметься продемонструвати гнучкість у цьому питанні, компанії не вдасться отримати додатковий дохід, пише бізнес-портал UAprom.

Згідно із даними Євгена Шрамка, члена правління "Укрзалізниці", що відповідає за напрям "Ремонт і виробництво", протягом чотирьох місяців компанія змогла реалізувати усього 28,2 тис. тонн металобрухту.

"Ті лоти, які все ж вдалося продати "Укрзалізниці", – це високомаржинальний брухт: осі, колеса, деталі кузовів. Однак, на аукціони, де виставляється звичайний, негабаритний брухт, обсяг якого найбільший, покупці не приходять. І тому є дві причини: непривабливі умови відвантаження та неринкова ціна", – пояснив президент об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Видання зауважує, що бізнес вже тривалий час закликає "Укрзалізницю" скоригувати умови відвантаження брухту у типовому контракті, замінивши EXW ("Франко завод") на FCA ("Франко перевізник").

Тобто, наразі "Укрзалізниця" передає брухт покупцю на своєму режимному майданчику, який він повинен самостійно або за додаткову плату вивезти до себе. Водночас, бізнес хоче, аби "Укрзалізниця", як продавець, відповідала за доставку товару до вказаного покупцем місця.

На думку часників ринку, це було б і логічно, і зручно для самої "Укрзалізниці", оскільки приховало б неринкові умови ціноутворення та постійні виставлення рахунків за нові послуги. Проте "Укрзалізниця" наразі не демонструє готовності до швидких змін, пообіцявши повернутися із рішенням щодо умов відвантаження лише у жовтні.

Крім того, "Укрзалізниця" відмовляється переглянути ціни на сам металобрухт, відповідно до ринкового рівня, до сьогодні намагається продавати сировину за вартістю, яка спостерігалася у квітні цього року. Хоча з того часу ціни на ринку брухту впали приблизно на 2000 грн за тонну.

При цьому рівень додаткового виторгу від продажів металобрухту, запланований "Укрзалізницею" на 2025 рік, становить 1,8 млрд грн. І станом на зараз цей план виконаний у кращому випадку на 10%, зазначає видання.

На наступний, 2026 рік, Укрзалізниця встановила собі більш скромну планку – 1,5 млрд грн. Проте в Кабміні вважають, що компанія має щорічно отримувати не менш ніж 5 млрд грн від реалізації брухту. Саме такий орієнтир був озвучений на останній закритій нараді в Мінекономіки, присвяченій проблемам ГМК, повідомило поінформоване джерело UAprom.

"Однак з таким підходом до клієнтів, який було продемонстровано минулого тижня, Укрзалізницю чекає чергове фіаско у намаганні залучити гроші для покриття своєї збитковості", – констатує видання.

Як повідомлялося, цього року "Укрзалізниця" відновила аукціони із продажу брухту чорних металів після дворічної перерви.