Збитки держбюджету України від "сірого" експорту металобрухту сягнули вже 3 мільярдів гривень

Ринок металобрухту в Україні перебуває в критичному стані. За суттєвого скорочення внутрішньої заготівлі – через війну, втрату промислових територій, проблеми з логістикою й кадрами – обсяги експорту продовжують зростати. Це створює серйозні ризики для української металургії, підриває економічну стабільність і призводить до мільярдних втрат держбюджету.

Про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова.

"Значна частина українського металобрухту експортується в країни ЄС – як формально безмитна торгівля. А вже звідти реекспортується до третіх країн, передусім Туреччини. Таким чином, в обхід українського експортного мита в 180 євро за тонну, ми втрачаємо і сировину, і бюджетні надходження. Це викривлення має бути припинене! За підрахунками, лише торік державний бюджет недоотримав понад 2 млрд грн, а цього року ця сума вже перевищує 3 млрд грн", – зауважила Колесникова.

Вона також підкреслила, що непрямі втрати економіки ще більші, адже кожна тонна брухту, що переробляється в Україні на сталь, приносить щонайменше у вісім разів більше надходжень до бюджету, ніж та сама тонна, що просто експортується.

"Україна вже сьогодні відчуває суттєвий дефіцит брухту – за оцінками, бракує щонайменше 300 тис. тонн для забезпечення потреб вітчизняної металургії. Заготівля брухту в Україні впала до найнижчого рівня з 1995 року. Але навіть той брухт, який вдається зібрати, здебільшого не доходить до українських металургійних підприємств. Експорт зростає з року в рік у рази: якщо торік він становив 350 тис. тонн, то цього року може перевищити пів мільйона", – наголосила Колесникова.

Вона підкреслила, що наявність металобрухту – це не лише питання економіки, а й національної безпеки, адже українська металургія потребує сировини для відновлення виробництва, забезпечення армії, реалізації оборонних замовлень і повоєнної відбудови.

"Європейська Комісія також розглядає можливість запровадження обмежень на експорт брухту за межі Європейського Союзу. Це свідчить про зміну глобального підходу до сировини, яка в межах "зеленого курсу" ЄС розглядається як стратегічний ресурс для скорочення викидів CO2. Україні теж потрібно вдатися до рішучих кроків – зокрема, публікувати відкритий реєстр експортерів, та ініціювати транскордонний обмін даними з європейськими митними органами, зокрема Польщі, для недопущення реекспортних схем", – резюмувала Колесникова.

За перше півріччя 2025 року Україна експортувала на 63,4% більше металобрухту, ніж торік. Лише в червні експорт зріс на 115% у річному вимірі. Основний напрям – Польща (70% поставок).

Раніше повідомлялося, що обсяги заготівлі брухту чорних металів в Україні за роки незалежності зменшилися у 6 разів – до мінімальних показників під час широкомасштабної війни. Водночас повернення до більш-менш суттєвого зростання галузі малоймовірне.

До того стало відомо, що з початку 2000-х років на українському ринку спостерігається стратегічний дефіцит металобрухту, протягом останніх років він стрімко збільшується.