"Не дочекаєтеся": Смілянський заперечив можливість дефолту "Укрпошти"

Капітал "Укрпошти" наразі від'ємний через зміну методики Нацбанку, компанія приведе його у відповідність до нових правил до кінця року без необхідності докапіталізації з боку держави.

Про це генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив у Facebook.

"Ніякого дефолту немає і не буде, або, як кажуть в Одесі, – не дочекаєтеся", – наголосив голова компанії.

Водночас він визнав, що такою ситуацію вважає Національний банк України, який вказав необхідність докапіталізації "Укрпошти" серед чотирьох ключових ризиків фінансової системи України.

"Припустімо, що це правда (хоча це неправда), і "Укрпошта" справді потребувала б капіталізації в 826 мільйонів гривень, або менше $20 мільйонів. Фінансова система України настільки слабка, що $20 мільйонів можуть її зруйнувати? Думаю, далі пояснень не треба, чому це просто вигадана історія, аби не дати Укрпошті банк", – припустив Смілянський.

Він також визнав, що капітал "Укрпошти" наразі від'ємний, проте звинуватив у цьому нову методику розрахунку капіталу, запроваджену Нацбанком.

"Капітал "Укрпошти" на 1 червня 2025 року становив понад 4 мільярди. Після того, як НБУ змінив порядок розрахунку капіталу, він став мінус 600 мільйонів. Ще раз: нічого у світі не сталося, лише НБУ змінив розрахунок. І навіть там передбачено час до 1 січня 2026 року, щоб привести капітал у відповідність до нових правил, що ми й зробимо без жодної копійки з державного бюджету", – пообіцяв Смілянський.

Він зауважив, що EBITDA (операційний прибуток) "Укрпошти" за 2024 рік склала понад 650 мільйонів гривень.

"А збиток виник за рахунок курсової різниці та амортизації через значні вкладення в автоматизацію сортування... На жаль, НБУ так і не адаптував своє законодавство до реалій, і "Укрпошта" й ломбард регулюються однаково, через що й виникають такі питання", – додав Смілянський.

Як повідомлялося, у супровідних матеріалах до проєкту держбюджету на 2026 рік зазначається, що Нацбанк оцінює фінансовий стан "Укрпошти" як критичний. Зокрема, від 2022 по 2024 рік було отримано збиток у сумі 2,5 млрд грн, а капіталізація знизилася в 13 разів – з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що "створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів у проєкції подальшого проїдання капіталу".

Згідно з оцінкою Нацбанку, необхідність докапіталізації компанії станом на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.

Тому НБУ пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого "Першого інвестиційного банку" (PINbank) замість передачі його "Укрпошті", щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та "проїдання" капіталу.

Нагадаємо, раніше Смілянський визнавав, що для створення поштового банку на базі конфіскованого у росіян "Першого інвестиційного банку" (PINbank) "Укрпошті" знадобляться кошти на його докапіталізацію та викуп часток міноритарних акціонерів.