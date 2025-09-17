БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
1 615 6

Українці позбавляються від "Жигулів": Які моделі авто списують найчастіше?. ІНФОГРАФІКА

авто,списання

Українці щомісяця знімають з обліку понад дві тисячі авто через вибракування.

Зокрема, у серпні офіційно списали 1 666 легкових, 405 вантажних авто та 73 автобуси, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зняття з обліку у зв’язку з вибракуванням оформлюють, якщо автомобіль стає непридатним до експлуатації через старість, знос, або ж пошкодження внаслідок ДТП. При цьому вибракуваний автомобіль вже не можна поставити назад на облік

авто

Зазначається, що найчастіше "під прес" ідуть масові моделі ВАЗ із "класичного" сімейства, ВАЗ-2109 і 99, а також українські авто "Таврія", "Славута" та Daewoo Lanos.

Середній вік списаних легковиків і вантажівок – 28 років, автобусів – 26.

авто

Наприклад, нйстарішим у вибракуванні у серпні став седан ГАЗ-21 "Волга" 1957 року випуску.

Раніше повідомлялось, що у серпні 2025 року в Україну ввезли 9 274 електромобілі, що більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного місяця минулого року (4 146 авто).

Автор: 

авто (4284) Україна (94) українці (31) брак (3) металобрухт (277) автобус (268)
Копейка на третьем месте. Они ещё ездят???
17.09.2025 15:24 Відповісти
17.09.2025 15:24 Відповісти
літають, бо РАКЕТИ
17.09.2025 15:32 Відповісти
17.09.2025 15:32 Відповісти
У нас в районе их довольно много,есть кадры которые все равно покупают и сейчас покупают рашисткие корыта.
17.09.2025 15:34 Відповісти
17.09.2025 15:34 Відповісти
Вони їздять, бо це не продукт рукосраких кацапів, а FIAT 124. І завод з нуля будували італійці. Тому і машини для свого часу були гарні і досі їздять.
17.09.2025 16:04 Відповісти
17.09.2025 16:04 Відповісти
Позбавляються від жигулів і пересідають на мерседеси, бо Україна - це Європа.
17.09.2025 15:27 Відповісти
17.09.2025 15:27 Відповісти
Цього мотлоху ще дуже багато їздить.Вони ж ще не так давно новим продавалася.

А ось Славута,це український продукт.Негоже від українського відмовлятися.На Славутах мали би їздити керманичі і цим показувати приклад.
17.09.2025 15:56 Відповісти
17.09.2025 15:56 Відповісти

