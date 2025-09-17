Українці позбавляються від "Жигулів": Які моделі авто списують найчастіше?. ІНФОГРАФІКА

Українці щомісяця знімають з обліку понад дві тисячі авто через вибракування.

Зокрема, у серпні офіційно списали 1 666 легкових, 405 вантажних авто та 73 автобуси, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зняття з обліку у зв’язку з вибракуванням оформлюють, якщо автомобіль стає непридатним до експлуатації через старість, знос, або ж пошкодження внаслідок ДТП. При цьому вибракуваний автомобіль вже не можна поставити назад на облік

Зазначається, що найчастіше "під прес" ідуть масові моделі ВАЗ із "класичного" сімейства, ВАЗ-2109 і 99, а також українські авто "Таврія", "Славута" та Daewoo Lanos.

Середній вік списаних легковиків і вантажівок – 28 років, автобусів – 26.

Наприклад, нйстарішим у вибракуванні у серпні став седан ГАЗ-21 "Волга" 1957 року випуску.

