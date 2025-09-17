Росія витратила рекордну за 14 років суму на поширення свого впливу за кордоном

Федеральне російське агентство "Россотрудничество", яке просуває інтереси Кремля за кордоном і вважається прикриттям для роботи російських спецслужб за кордоном, за неповний 2025 рік витратило на роботу з іноземцями рекордну за 14 років суму.

Загалом агентство уклало контракти на реалізацію різних програм для іноземних громадян на 412 млн руб. – в 1,5 раза більше, ніж минулого року, пише The Moscow Times.

Більшість коштів – 357,3 млн руб. – пішла на головну програму "Россотрудничества" "Нове покоління", яка має розширити мережу лояльних молодих активістів, журналістів, блогерів, науковців та бізнесменів за кордоном. Торік на неї було спрямовано майже в 3 рази менше – 127,8 млн руб.

У рамках програми іноземцям віком від 14 до 40 років оплачуються короткострокові поїздки до Росії, де їх водять на екскурсії, у походи, запрошують на зустрічі з представниками влади та тренінги від пропагандистів.

Кремль розраховує, що учасники "Нового покоління" згодом займуть високі позиції у себе на батьківщині й будуть "конструктивно" налаштовані щодо Росії.

Торік у рамках "Нового покоління" Росію відвідала 921 людина. Із них 603 були з пострадянських країн, 264 – з Африки, Азії, Близького Сходу та США. Точна кількість учасників з європейських країн не розкривається: вони входять до числа 54 делегатів, що залишилися. Очікується, що цього року в країну відвідають 1600 учасників програми.

Крім того, Росія збільшила витрати на просування російської мови за кордоном. Якщо в 2024 році на відповідну державну програму було виділено 500 млн руб., то в 2025 році – 1,8 млрд руб. Майже 1 млрд руб. направили на "стимулювання інтересу до російської мови".

При цьому на закупівлю навчальних матеріалів російською мовою, які розсилаються до шкіл та центрів російської культури за кордоном, витратили близько 170 млн руб. проти 90 млн торік. Підручники через "Россотрудничество" були направлені до країн Європи, Азії, Африки та колишнього СРСР. Серед іншого за кордон відправили переписаний для Кремля підручник із історії, одним з авторів якого став помічник президента РФ Владімір Мединський.

Як повідомлялося, російський телеканал Russia Today (RT), очолюваний пропагандисткою Маргаритою Сімоньян, за минулий рік витратив на поширення кремлівських наративів у світі рекордну в своїй історії суму – 31,7 млрд руб. ($390 млн) – на 4,2 млрд руб. більше, ніж 2023 року.