Угода про надра: США виділили перші $75 мільйонів для спільного фонду, Україна вкладе стільки ж

Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (DFC) оголосила про зобов'язання внести перші $75 мільйонів до українсько-американського Інвестиційного фонду відбудови.

Таку ж суму внесе уряд України, повідомляється у пресрелізі DFC.

"Ці інвестиції підтримають реконструкцію України та довгострокове економічне відновлення, зміцнять ланцюги постачання природних ресурсів США та сприятимуть економічному зростанню, безпеці та інноваціям США", – зазначається у повідомленні.

DFC зазначає, що стартовий капітал підтримає початковий етап інвестування в критично важливі корисні копалини, вуглеводні та пов'язану з ними інфраструктуру "перед поступовим внесенням роялті від України до фонду".

Планується, що Фонд використовуватиме американські таланти, ресурси та стандарти управління для покращення інвестиційного клімату в Україні та стимулювання нових стратегічних інвестиційних можливостей для США, інших союзників та партнерів, включаючи багатосторонні банки розвитку та інвесторів з приватного сектору.

Пріоритет надаватимуть інвестиціям у природні ресурси, енергетику, інфраструктуру та ланцюги постачання критично важливих корисних копалин, які є важливими для просування економічного процвітання США та життєво важливими для національних інтересів як США, так і України.

Своєю чергою прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що завдяки першим внескам українсько-американський Інвестиційний фонд відбудови зможе розпочати свою роботу.

"Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала. Першими у фокусі – проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Маємо на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року", – написала Свириденку у Telegram.

Вона визнала, що для запуску фонду Україна візьме на себе такі ж фінансові зобов’язання, як і американська сторона.

"Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні", – додала Свириденко.

Читайте також: Угода про надра із США: Американцям показали перші українські родовища. ФОТО

Як повідомлялося, 3 вересня відбулося перше засідання керівної ради американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови – ключового органу управління, до складу якого увійшли по три представники від України та США.

Американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса.

Кабінет Міністрів обрав трьох представників від України до керівної ради спільного українсько-американського Інвестиційного фонду відбудови. Ними стали міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?