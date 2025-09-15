Угода про надра із США: Американсцям показали перші українські родовища. ФОТО

Представники українського уряду разом з американськими партнерами здійснили перший візит на об’єкти, що можуть стати стартовими проєктами українсько-американського Інвестиційного фонду відбудови України.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив у Facebook.

"Разом із делегацією U.S. International Development Finance Corporation відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні", – написав міністр.

Він зазначив, що представники U.S. International Development Finance Corporation оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище – перспективні майданчики для портфеля Фонду. Тут насамперед видобувають титанові руди, а надалі планується видобуток цирконієвих руд, також зафіксовано потенційні поклади гафнію – рідкісного металу для ядерної енергетики, аерокосмічної та інших високотехнологічних галузей.

Міністр додав, що Україна є одним із ключових постачальників титану, який широко використовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості, з високим попитом у США, Європі та Латинській Америці.











Раніше повідомлялось, що Держгеонадра оголосила проведення дев'яти аукціонів цього року, на які запропонувала чотири ділянки надр із покладами природного газу, нафти, конденсату й вільного газу.

Загальна початкова вартість лотів становить 516,55 млн грн, а самі торги заплановані на 11 грудня 2025 року та проходитимуть на платформі "Прозорро.Продажі" в режимі реального часу.