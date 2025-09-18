Україна підпише угоду про уникнення подвійного оподаткування з Австралією
Кабінет Міністрів схвалив проєкт Конвенції між урядами України та Австралії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням.
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
За його словами, Конвенція встановить правила розподілу між Україною і Австралією прав оподаткування певних видів доходів, що одержуються резидентами однієї з держав із джерел в іншій державі, зокрема обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування дивідендів, процентів і роялті.
Крім того, у Конвенції визначено методи усунення подвійного оподаткування, встановлено домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами та проведення процедури взаємного узгодження податкових зобов'язань.
Як повідомлялося, раніше Україна підписала Конвенцію про усунення подвійного оподаткування з Японією.
