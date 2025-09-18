"Пакунок школяра": Уряд дозволив витрачати кошти для першачків на придбання книг

Кабінет Міністрів дозволив витрачати отримані за програмою "Пакунок школяра" кошти на придбання книжок.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що це рішення набуде чинності з 1 жовтня.

Мельничук додав, що уряд також передбачив можливість подавати заяви про надання одноразової грошової допомоги учням перших класів "Пакунок школяра" в паперовій формі, якщо у відповідних державних електронних інформаційних ресурсах немає інформації, необхідної для ідентифікації особи отримувача.

Читайте також: Кабмін запускає нову виплату "Пакунок школяра": Як отримати 5 тисяч гривень (оновлено)

Як повідомлялося, раніше Українська видавнича асоціація звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко із закликом дозволити витрачати кошти, виділені державою за програмою "Пакунок школяра", на придбання книг.

Нагадаємо, уряд з 18 серпня запустив програму "Пакунок школяра" – одноразову виплату 5 000 грн для підготовки дитини до 1 класу. Оформити її можна через застосунок "Дія", а отримані кошти дозволено витратити на канцелярію, дитячий одяг і взуття.