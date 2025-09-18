БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Пакунок школяра": Уряд дозволив витрачати кошти для першачків на придбання книг

Кабмін дозволив витрачати кошти з "Пакунку школяра" на придбання книг

Кабінет Міністрів дозволив витрачати отримані за програмою "Пакунок школяра" кошти на придбання книжок.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що це рішення набуде чинності з 1 жовтня.

Мельничук додав, що уряд також передбачив можливість подавати заяви про надання одноразової грошової допомоги учням перших класів "Пакунок школяра" в паперовій формі, якщо у відповідних державних електронних інформаційних ресурсах немає інформації, необхідної для ідентифікації особи отримувача.

Читайте також: Кабмін запускає нову виплату "Пакунок школяра": Як отримати 5 тисяч гривень (оновлено)

Як повідомлялося, раніше Українська видавнича асоціація звернулася до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко із закликом дозволити витрачати кошти, виділені державою за програмою "Пакунок школяра", на придбання книг.

Нагадаємо, уряд з 18 серпня запустив програму "Пакунок школяра" – одноразову виплату 5 000 грн для підготовки дитини до 1 класу. Оформити її можна через застосунок "Дія", а отримані кошти дозволено витратити на канцелярію, дитячий одяг і взуття.

