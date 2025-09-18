Спроби допомагати експортерам брухту до Придністров’я мають кваліфікуватися як державна зрада, – експерт

Українська асоціація вторинних металів "УАВтормет" допомагає експортерам металобрухту налагодити та суттєво збільшити постачання сировини до проросійського анклаву Придністров’я, такі дії мають кваліфікуватися компетентними органами як державна зрада.

Про це заявив президент об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає УНІАН.

За його словами, у вересні президент "УАВтормет" Володимир Бублей надіслав офіційний лист до в.о. голови Державної митної служби Сергія Звягінцева із проханням роз’яснити порядок митного оформлення металобрухту при його експорті до Придністров’я (пункт призначення – м. Рибниця, отримувач вантажу – Молдавський МЗ).

"Наразі українська металургія знаходиться у вкрай скрутному становищі. Чи не найболючішим є питання дефіциту металобрухту, без якого жодне підприємство галузі не може працювати. Мало того, що експорт цієї стратегічної сировини б’є усі рекорди, а державний бюджет не отримує від цього жодного зиску, адже Україна має із Євросоюзом зону вільної торгівлі, так асоціація брухтарів намагається пролобіювати та максимально спростити експорт брухту до проросійського анклаву, ніким не визнаного Придністров’я", – сказав Каленков.

Голова об'єднання зауважив, що це не перший раз, коли "УАВтормет" займається лише питаннями експорту сировини.

"Після широкомасштабного вторгнення перед брухтозаготівельною галуззю стоїть багато викликів. Це і нестача робочих рук, це і перелік наявних перероблюючих потужностей, це і, врешті-решт, притомне прогнозування здатності брухтарів забезпечити метпідприємства брухтом. До речі, "УАВтормет" досі не надала Кабміну дані формування балансу попиту-споживання брухту, що є обов’язковим за законом", – зазначив президент "Укрметалургпрому".

Він нагадав, що у серпні, коли ЗМІ почали публікувати інформацію про відновлення поставок брухту до Придністров’я, "УАВтормет" поширила заяву, в якій засудила оприлюднення у інформаційному полі таких фактів.

"Але при цьому не було висловлено жодного засудження дій експортерів-брухтарів, які фактично почали торгувати із агресором. В той же час, "Укрметалургпром" вже багато разів підкреслював, що постачання брухту до Придністров’я – це пряма торгівля з агресором та фінансування війни проти України. Це абсолютно неприпустимо, і тому я сподіваюся, що спеціальні служби кваліфікують усі ці дії та наміри як державна зрада", – додав Каленков.