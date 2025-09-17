БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
488 11

Бюджет України втрачає $900 валютного виторгу на кожній тонні експортованого металобрухту, – "Метінвест"

Бюджет України втрачає $900 валютного виторгу на кожній тонні експортованого металобрухту

Безконтрольний експорт брухту перетворився у справжню проблему для української економіки, адже якщо на початку війни обсяги експорту становили 4 тисячі тонн на місяць, то зараз вони зросли до 50 тисяч.

Про це операційний директор компанії "Метінвест" Олександр Мироненко розповів на Форумі промисловців від Forbes Ukraine, передає пресслужба компанії.

"З кожною тонною вивезеного брухту Україна втрачає близько $800-900 валютного виторгу. Ці кошти могли б залишатися в економіці країни, якби брухт перероблявся на українських підприємствах і йшов на внутрішній ринок або експортувався вже як готова продукція, створюючи нові можливості для розвитку національного виробника", – зауважив Мироненко.

Читайте також: Українські металурги назвали неприпустимим відновлення експорту металобрухту до Придністров’я

Як повідомлялося, зараз українських металургам бракує щонайменше 300 тис. тонн брухту. При цьому обсяг експорту металобрухту лише зростає: у 2024 році він склав близько 500 тис. тонн.

Через вивезення металобрухту, яке іноді відбувається за "сірими" схемами, бюджет України вже втратив 3 мільярди гривень.

Нагадаємо, наразі Єврокомісія розглядає обмеження на вивезення брухту з ЄС, бо це стратегічна сировина в межах "зеленого курсу".

Автор: 

металургія (990) експорт (3981) Метінвест (831) металобрухт (277) Новини компаній (3626)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Ахмєтов на коні!
показати весь коментар
17.09.2025 14:48 Відповісти
+2
ахметка придивився до нової яхти.
терміново, все закрити! заборонити!
все бабло мітінвесту!
і державні дотації!
агов, дебілка свириденка, тебе навіщо туди посадили?
показати весь коментар
17.09.2025 14:57 Відповісти
+2
"З кожною тонною вивезеного брухту Україна втрачає близько $800-900 валютного виторгу"

по-моему какой-то бред. сколько тогда стоит 1 тонна металлолома, если на ней теряют такие суммы?
показати весь коментар
17.09.2025 15:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахмєтов на коні!
показати весь коментар
17.09.2025 14:48 Відповісти
Треба просто платити за металобрухт справедливу ціну, а не 4 грн за 1кг - у той час коли новий метал на металобазах доходить до 60грн за 1 кг.
показати весь коментар
17.09.2025 15:21 Відповісти
Та він же патріот ! Усі вже забули про його бойовнічу молодість у Северодонецьку.
показати весь коментар
17.09.2025 16:20 Відповісти
ахметка придивився до нової яхти.
терміново, все закрити! заборонити!
все бабло мітінвесту!
і державні дотації!
агов, дебілка свириденка, тебе навіщо туди посадили?
показати весь коментар
17.09.2025 14:57 Відповісти
що заважає меткомбінатам викупити весь брухт у трейдерів??? якщо не вистачає тим паче
показати весь коментар
17.09.2025 15:00 Відповісти
Як так , при такій кількості контролюючих органів??? Корупція , чи москалі винні ?
показати весь коментар
17.09.2025 15:06 Відповісти
Во власне нормальні ринкові умови - платіть більше - і металобрухт поволочуть до вас "Метінвест" хоче замінити адмінзаборонами - вивозити не можна , усе нам за безцін
показати весь коментар
17.09.2025 16:09 Відповісти
Це фантазії Регата Ахметова. Його за кордоном приймають за патріота !
показати весь коментар
17.09.2025 16:17 Відповісти
"З кожною тонною вивезеного брухту Україна втрачає близько $800-900 валютного виторгу"

по-моему какой-то бред. сколько тогда стоит 1 тонна металлолома, если на ней теряют такие суммы?
показати весь коментар
17.09.2025 15:06 Відповісти
Якщо Ахмєткині яхти поздавати на металобрухт, то втрати від експорту можна перекрити.
показати весь коментар
17.09.2025 15:31 Відповісти
Уся країна повинна працювати на збагачення Регата Ахметова ! Які можуть бути поставки металобрухту в обход Метінвесту !
показати весь коментар
17.09.2025 16:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 