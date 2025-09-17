Бюджет України втрачає $900 валютного виторгу на кожній тонні експортованого металобрухту, – "Метінвест"

Безконтрольний експорт брухту перетворився у справжню проблему для української економіки, адже якщо на початку війни обсяги експорту становили 4 тисячі тонн на місяць, то зараз вони зросли до 50 тисяч.

Про це операційний директор компанії "Метінвест" Олександр Мироненко розповів на Форумі промисловців від Forbes Ukraine, передає пресслужба компанії.

"З кожною тонною вивезеного брухту Україна втрачає близько $800-900 валютного виторгу. Ці кошти могли б залишатися в економіці країни, якби брухт перероблявся на українських підприємствах і йшов на внутрішній ринок або експортувався вже як готова продукція, створюючи нові можливості для розвитку національного виробника", – зауважив Мироненко.

Як повідомлялося, зараз українських металургам бракує щонайменше 300 тис. тонн брухту. При цьому обсяг експорту металобрухту лише зростає: у 2024 році він склав близько 500 тис. тонн.

Через вивезення металобрухту, яке іноді відбувається за "сірими" схемами, бюджет України вже втратив 3 мільярди гривень.

Нагадаємо, наразі Єврокомісія розглядає обмеження на вивезення брухту з ЄС, бо це стратегічна сировина в межах "зеленого курсу".