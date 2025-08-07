Україна може заробляти мільярди на переробці металобрухту, його не можна вивозити з країни, – голова ВСВБ

Україна може переробляти всі обсяги металобрухту всередині країни, виробляючи продукцію з вищою доданою вартістю, тому експорт цієї сировини позбавляє країну значної частини доходів.

Про це заявив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів (ВСВБ) Костянтин Салій, коментуючи рекордне зростання експорту брухту у 2025 році, передає РБК-Україна.

"Замість того, аби доставити металобрухт до наших підприємств, переробити тут та отримати матеріал з більшою доданою вартістю, а потім спожити на українських комбінатах, які виробляють арматуру, профілі або прокат, – ми це все віддаємо за кордон", – зауважив Салій.

Він нагадав, що Україна дуже довго була донором металобрухту радянського виробництва, але наразі його вже немає, і українські підприємства вже потерпають від дефіциту сировини.

"Україна здатна переробляти весь металобрухт, який ми маємо. Це народне надбання, це наш ресурс, і ми маємо право його переробляти і генерувати гроші. А є, звичайно, ділки, яким швидко треба отримати якісь гроші, і вони проштовхують всілякі цікаві схеми", – додав голова асоціації.

Читайте також: Заготівля металобрухту в Україні за роки незалежності впала в 6 разів, – GMK-Center

Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя 2025 року Україна експортувала на 63,4% більше металобрухту, ніж за аналогічний період минулого року. Лише в червні експорт зріс на 115% у річному вимірі.

Переважно, металобрухт вивозять до ЄС, а вже звідти реекспортують в Туреччину. Таким чином, експортери обходять українське експортне мито в розмірі 180 євро за тонну брухту.

За оцінками експертів, у 2023 році держбюджет втратив внаслідок використання такої схеми понад 2 млрд грн. Цього року сума вже перевищила 3 млрд грн.