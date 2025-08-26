Українські металурги назвали неприпустимим відновлення експорту металобрухту до Придністров’я

Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" вважає абсолютно неприпустимим та навіть небезпечним для української держави відновлення експорту металобрухту до проросійського анклаву Придністров’я, на Молдавський металургійний завод.

Про це президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков заявив у коментарі бізнес-порталу UAprom.

"Безпекова ситуація у вітчизняній металургії постійно погіршується через суттєве збільшення експорту металобрухту з України. У січні-липні 2025 року вивезення цієї стратегічної сировини зросло на 66% – до 248 тис. тонн. Тобто, вже зрозуміло, що цьогоріч показники експорту перевищать минулорічні, що означає ще більші втрати для галузі. Крім того, втрачає і державний бюджет, адже не отримує з цих обсягів експортне мито", – пояснив Каленков.

Він також наголосив, що у липні був зафіксований майже рекордний показник експорту брухту.

"І на цьому фоні ми бачимо відновлення поставок металобрухту до Придністров’я. Це абсолютно неприпустимо, щоб під час широкомасштабної війни українська стратегічна сировина, яка на внутрішньому ринку є в дефіциті, забезпечувала підтримку проросійському анклаву", – відзначив президент Асоціації.

Голова "Укрметалургпрому" наголосив, що постачання брухту до ПМР є небезпечним прецедентом.

"Наразі майже усі обсяги металобрухту формально вивозяться до Євросоюзу, а по суті – реекспортуються транзитом до Туреччини та Індії. Тобто, до країн, які не цураються купляти дуже дешеві енергоресурси у Росії. В той же час, у випадку із Придністров’ям – це вже пряма торгівля з агресором та фінансування війни проти України. Але заради прибутку експортери українського металобрухту можуть піти на такі дії, збільшуючи обсяги та "вимиваючи" сировину з внутрішнього ринку", – зауважив експерт.

Каленков нагадав, що влітку минулого року експортерам металобрухту вже вдалося відправити певні обсяги сировини до підконтрольного Росії Придністров’я.

"Звісно, українські металурги відразу закликали владу та компетентні органи припинити таку торгівлю. Але, на жаль, жодних дій та висновків зроблено не було. Проте зараз "заплющити очі" на фінансування проросійського анклаву не вийде: потрібно унеможливити у майбутньому цю аморальну схему та зберегти сировину для наших заводів", – додав голова "Укрметалургпрому".

Як повідомлялося, у липні 2025 року українські експортери металобрухту відновили постачання сировини партіями у залізничних вагонах на Молдавський металургійний завод (м.Рибниця, невизнане Придністров'я). Раніше, у серпні 2024 року, Державна митна служба Україна вперше з початку широкомасштабної війни в Україні зафіксувала експорт 276 тонн українського брухту до Придністров'я.

25 серпня 2025 року Асоціація "УАВтормет" поширила заяву за підписом її голови Володимира Бублея, в якій засудила опублікування та поширення у інформаційному полі фактів відновлення торгівлі брухтом із проросійським анклавом Придністров’ям. При цьому не було висловлено жодного засудження дій експортерів, які почали торгувати із підконтрольною агресору територією.

Навесні 2025 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розглядало можливість запровадити нульову квоту на експорт металобрухту з країни та повернути ліцензування брухтарів на фоні істотного збільшення експорту та дефіциту брухту на внутрішньому ринку.