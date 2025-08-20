Україна знову відновила експорт металобрухту до проросійського Придністров’я

Українські заготівельники металобрухту у липні 2025 року, після річної паузи, відновили експорт сировини до Придністров’я – російського анклаву на території республіки Молдова.

За даними джерел у Державній митній службі України, експортером брухту, як і минулого року, стала українська юридична особа ТОВ "Д-Камет".

В рамках контракту з Молдавським металургійним заводом, що належить російським власникам, компанія спрямувала до анклаву партії брухту залізницею через митний пост "Дністер".

Згідно експортних документів, країною призначення цих партій металобрухту вказана республіка Молдова. Проте кінцевим місцем поставки є залізнична станція Рибниця, що знаходиться на території Придністров'я.

Як повідомлялося, на українському ринку спостерігається стратегічний дефіцит металобрухту. Більш того, після широкомасштабного вторгнення російських військ, тимчасової окупації південних та східних регіонів, а також в наслідок руйнування промислових підприємств цей дефіцит почав стрімко зростати. Водночас, експорт цієї стратегічної сировини збільшується досить швидкими темпами.

Нагадаємо, у серпні 2024 року ТОВ "Д-Камет" вперше з початку широкомасштабної війни в Україні відвантажило 276 тон українського металобрухту на Молдавський металургійний завод.

Ще у травні 2018 року Рада нацбезпеки та оборони України запровадила низку економічних санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України. У цьому списку опинився Молдавський металургійний завод, який на той час був і одним з найбільших споживачів українського металобрухту. Водночас, у березні 2019 року ММЗ вивели з-під українських санкцій без жодних пояснень.