Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційні курси долара та євро на п’ятницю

Офіційний курси долара та євро НБУ на 19 вересня

Гривня продовжує знижуватися щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 19 вересня, на рівні 41,2488 грн/$, порівняно із 41,1941 грн/$ у четвер. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився до 48,7850 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Читайте також: Кабмін заклав у свій прогноз девальвацію гривні, – бюджетна декларація

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Ой а шо такоє - корупційні новини, скандали та війна НАБУ та САП нє вліяют на СКРІНІНГ Партнерів ?
Для мене слово СКРИНІНГ звучить як вичищення довіри до України на подання нового й нового бабла МАРОДЕРНІ зЄ
18.09.2025 16:54 Відповісти

