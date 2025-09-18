Рада ратифікувала дві угоди про кредити на відновлення України на 200 мільйонів євро
Верховна Рада ратифікувала дві фінансових угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про залучення позик на програми з відновлення на загальну суму 200 млн євро.
Відповідні законопроєкти №0330 та №0331 в цілому на засіданні у четвер підтримали 261 та 259 нардепів відповідно, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
Зокрема, законопроєкт №0330 передбачає ратифікацію фінансової угоди "Програма відновлення України ІІІ" Транш В між Україною та ЄІБ, яка передбачає залучення 100 млн євро на реалізацію заходів з відновлення, відбудови та покращення критичної та соціальної інфраструктури в Україні в рамках інструменту Ukraine Facility.
Законопроєктом №0331 пропонувалося ратифікувати фінансову угоду з ЄІБ за програмою "Відновлення водопостачання і водовідведення України", яка передбачає залучення позики в обсязі 100 млн євро на відновлення, реконструкцію та модернізацію об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення.
Як повідомлялося, у липні група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейська комісія оголосили про новий пакет фінансування для України у розмірі 600 млн євро.
Він включає фінансування критично важливої енергетичної та транспортної інфраструктури, підтримку відновлення малих та середніх підприємств України та приватного сектору.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль