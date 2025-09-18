Рада ратифікувала дві угоди про кредити на відновлення України на 200 мільйонів євро

Верховна Рада ратифікувала дві фінансових угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про залучення позик на програми з відновлення на загальну суму 200 млн євро.

Відповідні законопроєкти №0330 та №0331 в цілому на засіданні у четвер підтримали 261 та 259 нардепів відповідно, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Зокрема, законопроєкт №0330 передбачає ратифікацію фінансової угоди "Програма відновлення України ІІІ" Транш В між Україною та ЄІБ, яка передбачає залучення 100 млн євро на реалізацію заходів з відновлення, відбудови та покращення критичної та соціальної інфраструктури в Україні в рамках інструменту Ukraine Facility.

Законопроєктом №0331 пропонувалося ратифікувати фінансову угоду з ЄІБ за програмою "Відновлення водопостачання і водовідведення України", яка передбачає залучення позики в обсязі 100 млн євро на відновлення, реконструкцію та модернізацію об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення.

Читайте також: "Укргідроенерго" позичить 120 мільйонів євро у ЄІБ на відновлення і модернізацію ГЕС

Як повідомлялося, у липні група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейська комісія оголосили про новий пакет фінансування для України у розмірі 600 млн євро.

Він включає фінансування критично важливої енергетичної та транспортної інфраструктури, підтримку відновлення малих та середніх підприємств України та приватного сектору.