Нацполіція знову прийшла з обшуками в "Київтеплоенерго"

У четвер, 18 вересня, представники Національної поліції Київської області проводять обшуки у центральному офісі комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Слідчі дії проводяться у справі про можливе завищення тарифів на вивезення відходів, повідомляє пресслужба підприємства.

У "Київтеплоенерго" заявляють, що робота через обшуки паралізована, компанія готова співпраці, але не має відшукуваних правоохоронцями документів інших юридичних осіб.

"Цілеспрямовані дії Нацполіції із зупинки виробничих процесів "Київтеплоенерго" з метою перевірки господарської діяльності інших суб’єктів господарювання (приватних компаній) викликають істотні сумніви щодо об’єктивності слідства та обґрунтованості ухвали на проведення обшуку", – зазначається у повідомленні.

У "Київтеплоенерго" вважають такі обшуки частиною системному тиску: загалом за період воєнного стану правоохоронні структури застосували до "Київтеплоенерго" понад 250 процесуальних дій – обшуків, оглядів, експертиз, а також запитів на отримання документації та матеріалів.

Як повідомлялося, попереднього разу обшуки в "Київтеплоенерго" проводили співробітники Управління поліції у метрополітені Головного управління Нацполіції у м. Києві.