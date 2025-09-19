Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2025 рік: видатки вперше перевищать 1 трильйон

Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік.

Відповідну постанову №1152 уряд ухвалив 17 вересня, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Зокрема, доходи бюджету Пенсійного фонду на поточний рік визначено в сумі 1 025,2 млрд грн, у тому числі:

858,8 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

42,9 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

117,3 млрд грн – кошти державного бюджету для забезпечення соціальних виплат, які здійснює Пенсійний фонд.

"Видатки бюджету передбачені в сумі 1 020,9 млрд грн і враховують проведені у 2025 році індексації пенсій та страхових виплат, здійснення доплат та перерахунків, надання соціальних виплат, які здійснюються Пенсійним фондом за рахунок коштів державного бюджету", – зазначається у повідомленні.

У Пенсійному фонді уточнили, що його бюджет на 2025 рік враховує видатки на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень, з урахуванням постанови Кабміну від 14 липня 2025 року № 821.

За даними Мінсоцполітики, за останні п’ять років кількість судових рішень про призначення або збільшення розміру пенсій зросла у понад 26 разів – до 758 тисяч рішень. А загальна сума боргу за нарахованими за рішеннями судів пенсіями станом на липень 2025 року сягала 85 млрд грн.

Читайте також: Пенсії для 4 тисяч суддів коштують країні стільки ж, як для 120 тисяч вчителів і медиків, – Гетманцев

Як повідомлялося, постановою №821 Кабмін встановив єдиний порядок виконання судових рішень, пов’язаних із пенсіями та доплатами.

Нові правила розділяють фінансування між держбюджетом (пенсії, що повністю покриваються державою) та страховими внесками (виплати із власних надходжень Пенсійного фонду). Тому і перераховані "старі", і поточні перераховані за рішеннями судів пенсії сплачуватимуться щомісяця пропорційно до обсягу коштів, закладених у бюджеті ПФУ.

У Мінсоцполітики пояснювали, що до ухвалення цього рішення поточні виплати за рішеннями судів здійснювались одразу, а нараховані суми за минулі періоди ставились у чергу. Через це станом на липень держава виплатила перераховані пенсії лише за тими рішеннями, які набрали чинності у період до 20 листопада 2020 року