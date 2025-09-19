Видатки держбюджету перевищили 2,5 трильйона з початку року. На що пішли гроші?

За січень-серпень 2025 року касові видатки загального фонду державного бюджету становили 2,51 трлн грн, що на 410,4 млрд грн, або на 19,6% більше проти аналогічного періоду 2024 року.

У тому числі видатки на безпеку і оборону за вісім місяців сягнули 1,57 трлн грн – це 62,5% усіх видатків загального фонду, з яких у серпні – 214,6 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінфіну посилаючись на дані місячної звітності Державної казначейської служби.

Зокрема, у серпні видатки зросли до 333,6 млрд грн, порівняно із 295,8 млрд грн у липні.

У тому числі на оплату праці з нарахуваннями у серпні спрямували 133,8 млрд грн, на оплату товарів і послуг, у тому числі дл Сил оборони, – 46,6 млрд грн.

Видатки на соціальне забезпечення минулого місяця становили 64,6 млрд грн, на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам і організаціям – 31,8 млрд грн.

На обслуговування державного боргу у серпні спрямовано 34,8 млрд грн, трансферти місцевим бюджетам склали 10,6 млрд грн.

Раніше повідомлялось, що Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік.

Видатки бюджету передбачені в сумі 1 020,9 млрд грн і враховують проведені у 2025 році індексації пенсій та страхових виплат, здійснення доплат та перерахунків, надання соціальних виплат, які здійснюються Пенсійним фондом за рахунок коштів державного бюджету.