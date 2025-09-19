NVIDIA інвестує $5 мільярдів в Intel для спільної розробки ШI-інфраструктури та ПК

NVIDIA та Intel оголосили про співпрацю для спільної розробки кількох поколінь рішень для дата-центрів і персональних комп’ютерів, щоб прискорювати застосунки та робочі навантаження у гіпермасштабних, корпоративних і споживчих сегментах.

Про це повідомляє пресслужба компанії NVIDIA.

Фокус – безшовне з’єднання архітектур NVIDIA та Intel через NVIDIA NVLink, поєднуючи стек AI й прискорених обчислень NVIDIA зі процесорними технологіями Intel та екосистемою x86. Для дата-центрів Intel проєктуватиме й вироблятиме кастомні x86-CPU для NVIDIA, які NVIDIA інтегруватиме у власні AI-інфраструктурні платформи та пропонуватиме ринку.

Для персональних ПК Intel створить і виведе на ринок x86-системи-на-кристалі (SoC), що інтегрують чиплети графіки NVIDIA RTX; нові x86 RTX SoC живитимуть широкий спектр ПК, де потрібне поєднання топових CPU і GPU.

Також зазначається, що у межах угоди NVIDIA інвестує $5 млрд у звичайні акції Intel за ціною $23,28 за акцію. Закриття інвестиції залежить від стандартних умов, зокрема необхідних регуляторних погоджень.

"ШI живить нову індустріальну революцію і переосмислює кожен шар обчислювального стеку – від кремнію до систем і ПЗ. У центрі цього – архітектура CUDA", – сказав засновник і CEO NVIDIA Дженсен Хуанг. "Ця історична співпраця щільно з’єднує стек AI та прискорених обчислень NVIDIA із CPU Intel і широкою x86-екосистемою – синергія двох світових платформ. Разом ми розширимо екосистеми й закладемо основу наступної ери обчислень. Архітектура x86 Intel десятиліттями була базовою для сучасних обчислень – і ми інновуємо весь портфель, аби увімкнути навантаження майбутнього", – зазначив CEO Intel Ліп-Бу Тан.

Читайте також: Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC

"Наші провідні платформи для дата-центрів і клієнтських пристроїв у поєднанні з технологічними процесами, виробництвом і передовим пакуванням доповнять лідерство NVIDIA в AI та прискорених обчисленнях і відкриють нові прориви для індустрії. Ми цінуємо довіру від Дженсена та команди NVIDIA і з нетерпінням чекаємо спільної роботи задля інновацій для клієнтів і зростання бізнесу".

Раніше повідомлялось, що генеральний директор американської нафтової компанії Exxon Mobil Даррен Вудс заявив, що компанія не планує повертатися до роботи в Росії, а веде переговори з російськими чиновниками щодо повернення $4,6 млрд експропрійованих активів.