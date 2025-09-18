Американська Exxon не збирається повертатися до Росії, натомість вимагає повернути $4,6 мільярда

Генеральний директор американської нафтової компанії Exxon Mobil Даррен Вудс заявив, що компанія не планує повертатися до роботи в Росії, а веде переговори з російськими чиновниками щодо повернення $4,6 млрд експропрійованих активів.

За словами Вудса, переговори розпочалися на початку 2023 року, невдовзі після того, як компанія подала арбітражний позов проти російського уряду, який захопив контроль над 30% часткою Exxon у гігантському нафтовому проєкті "Сахалін-1", пише Укрінформ із посиланням на Financial Times.

"У нас немає жодних планів повертатися до Росії. Це (зустрічі з російськими чиновниками, інформацію про що російські ЗМІ подавали як "кроки до повернення Exxon", – ред.) було пов'язано з переговорами про врегулювання в рамках арбітражу щодо експропріації наших активів у 2022 році", – сказав Вудс.

Він додав, що керівники Exxon беруть участь у переговорах з російськими чиновниками щодо повернення $4,6 млрд експропрійованих Росією активів, але не щодо інвестування в країну.

При цьому російські чиновники продовжують заявляти, що Exxon "може отримати дозвіл" повернутися до країни на тлі мирного саміту на Алясці, де "обговорювалась нормалізація та поглиблення економічних зв'язків" між РФ та США.

17 вересня заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков заявив, що переговори між спеціальним посланником з питань інвестицій Кіріллом Дмитрієвим та американськими чиновниками "тривають щодо співпраці в енергетичних угодах, включно з "Сахаліном-1".

Зазначається, що повідомлення про повернення Exxon з'явилися після рішення російського президента Владіміра Путіна внести зміни до російського указу про конфіскацію частки Exxon Mobil у "Сахаліні-1", що "потенційно прокладає шлях для повторного входження західних нафтових компаній".

Що відомо про співпрацю Exxon Mobile з Росією

Як повідомлялося, наприкінці серпня видання The Wall Street Journal писало, що після зустрічі президента США Дональда Трампа та Владіміра Путіна на Алясці з'ясувалося, що за лаштунками американська Exxon Mobil і російська "Роснєфть" вже пропрацювали попередній план відновлення співпраці на проєкті "Сахалін-1".

Раніше того місяця Путін підписав указ, який може дозволити іноземним інвесторам, включно з провідним американським нафтовим гігантом Exxon Mobil, повернути собі частки у прибутковому нафтогазовому проєкті "Сахалін-1".

Exxon раніше володіла 30% оператора проєкту "Сахалін-1" та стала єдиним неросійським інвестором, який відмовився від своєї частки після того, як у жовтні 2022 року Путін фактично наказав конфіскувати проєкт. Exxon оцінювала збитки від виходу зі Росії у $4,6 млрд.

У жовтні 2022 року американська нафтова компанія Exxon Mobil повністю вийшла з Росії після того, як російський президент Владімір Путін конфіскував її майно.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Exxon заявляла, що має намір відмовитися від усіх своїх активів, залишаючи відкритою можливість продати "Сахалін-1". В якості покупців розглядались партнери – індійська та японська компанії. Проте російські умови забороняли Exxon вести з ними переговори про потенційний продаж.

7 жовтня Путін конфіскував акції Exxon у нафтовидобувному спільному підприємстві та передав їх компанії "Роснєфть", яка контролюється урядом. Тоді в компанії заявляли про перспективи арбітражу.