Кабмін готує нові зміни до держбюджету через "ситуацію на полі бою", – Марченко

Існує ймовірність того, що уряд буде вимушений вдруге просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2025 рік, щоб збільшити видатки на сектор безпеки і оборони через "ситуацію на полі бою".

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив, відповідаючи на запитання у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз проводимо відповідні консультації з представниками сектору, з міністром оборони, з першим віцепрем'єр-міністром, знаходимо оптимальне рішення, яким чином ці видатки будуть спрямовані і коли. Ми, звичайно, до вас звернемося, як тільки таке рішення буде готове", – сказав міністр.

Марченко запевнив, що ресурс для того, щоб закрити ці додаткові витрати, є.

"Залишилось питання, який формат цієї підтримки, і часу, коли ми до вас звернемось. Тому, я сподіваюся, що ви з розумінням поставитесь до необхідності збільшити бюджет", – додав очільник Мінфіну, не уточнивши конкретних показників.

Як повідомлялось, за даними видання ЕП, Міністерству оборони до кінця 2025 року бракує ще 417 мільярдів гривень, однак після "продуктивного обговорення" в уряді суму зменшили до 280 млрд грн. Водночас з урахуванням потреб інших силових відомств (НГУ, СБУ, ГУР МО та інших) оборонні видатки слід збільшити приблизно на 300 млрд грн вже до кінця жовтня.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня повідомила про рішення пришвидшити виділення Україні 6 млрд євро за програмою ERA – за рахунок доходів від заморожених російських активів: це може бути зроблено вже у жовтні замість грудня.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада вже ухвалила закон про внесення змін до держбюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків держбюджету на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році.