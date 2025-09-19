БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Влада Києва оцінила вартість будівництва першої черги метро на Троєщину у 68 мільярдів. Гроші проситимуть у партнерів

Скільки коштуватиме будівництво першої черги метро на Троєщину

Київська міська рада розгляне проєкт рішення про залучення коштів міжнародних фінансових організацій для будівництва перших шести станцій нової Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

Про це повідомляється в порядку денному засідання міськради 25 вересня, передає Liga.net.

"За орієнтовними розрахунками, на реалізацію частини об'єкта – дільниця Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену в місті Києві від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина необхідно 68 млрд грн", – йдеться в пояснювальній записці до проєкту рішення.

Рішення Київради дозволить Київській міській державній адміністрації розпочати переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення кредиту на будівництво.

Влада Києва також сподівається отримати від міжнародних партнерів технічну допомогу, галузеві консультації та проєктний моніторинг.

Як повідомлялося, 16 вересня КМДА оголосила про намір почати будівництво перших станцій нової лінії метро на Троєщину після того, як Подільський міст добудують до Подолу.

На першому етапі планується будівництво ділянки метро від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна", вона включатиме станцію "Подільська" та три станції у конструкціях Подільського мостового переходу. Також передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук'янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська". Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі.

Загалом майбутня Подільсько-Вигурівська лінія Київського метрополітену запланована через весь Київ: від Кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

У майбутньому лінію мають продовжити від станції "Райдужна" до Братиславської вулиці з електродепо; від станції "Глибочицька" до Солом'янської площі; від станції "Райдужна" в напрямку Троєщини з електродепо; та від Солом'янської площі в напрямку Кільцевої дороги з електродепо.

Скільки разів вже розпочинали будівництво метро на Троєщину - виділялись негуйові кошти - будівництво завмирало - кошти зникали
19.09.2025 13:23 Відповісти
Свербить грошенята понадкусувати...Війна вже закінчилась?
19.09.2025 13:25 Відповісти
ну мабуть тому і свербить - побільше та пошвидше хочуть, а війна все спише
19.09.2025 13:28 Відповісти
щоб метро було побудовано а кошти не вкрадені - потрібно що самі партнери будували і не давали ні копійки гнидам

а так да ..саме час просити кошти на метро при широкомасштабній війні ..

сюр
19.09.2025 13:27 Відповісти
Треба поспішати, щоб ту бутафорію якийсь Шахед встиг знищити і ніхто не дізнався, що гроші скиздили. А то ще, не дай бог, на озброєння для ЗСУ їх потратять...
19.09.2025 13:29 Відповісти
Це добре, що порахували. ВР прийме новий закон про "конфіскацію" і сума вже готова.
19.09.2025 14:55 Відповісти

