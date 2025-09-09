Різниця між існуючим та обґрунтованим тарифом у транспорті Києва становить 11 мільярдів на рік, – Кличко

Громадський транспорт у Києві є дотаційним, і місто зараз шукає можливості, щоб не підвищувати цін на проїзд.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Різниця в існуючому тарифі й економічно обґрунтованому – 11 млрд в рік. Це кошти з бюджету Києва. А в умовах, коли в столиці забрали 8 млрд грн (на "Укрзалізницю"!) – на заплановану дотацію коштів столиці не вистачатиме", – зазначив Кличко.

Тому, за його словами, Департамент фінансів, проаналізувавши витрати з таким мінусом із бюджету, знову запропонував розглянути питання коригування чинних тарифів.

Кличко також нагадав, що перевезення пільговиків безкоштовно – і це ще мільярд із бюджету міста.

"Ці кошти нам не компенсує держава, хоча повинна. Наразі ми робимо все, щоб підтримати людей в складній соціальній ситуації", – зауважив Кличко.

Він підкреслив, що до кінця війни підвищення цін на проїзд у міському транспорті не розглядатиметься.

Раніше повідомлялося, що всі метрополітени України, попри зростання доходів у 2023-2025 роках, залишаються збитковими, і найгірша ситуація – в Київського метрополітену.

До того повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" збирається оновити рухомий склад та придбати 50 вагонів у межах реалізації проєкту "Модернізація міського транспорту Києва ІІ" за кошти кредитного договору, укладеного з Європейським банком реконструкції та розвитку.

У жовтні минулого року стало відомо, що "Київський метрополітен" переплатив близько 160 млн грн за послугу транспортування вагонів, отриманих у якості подарунка від європейських партнерів.