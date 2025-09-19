ДТЕК призначив нового керівника свого підрозділу у Європі. Що про нього відомо?

Гендиректором європейського підрозділу відновлюваної енергетики групи ДТЕК – компанії DRI – з 3 вересня призначено Мурата Чинара.

На цій посаді він змінить Івана Гелюха, під керівництвом якого було оновлено бізнес-стратегію та організаційну структуру компанії, повідомляє пресслужба ДТЕК.

В компанії зауважили, що попередні зміни закріпили позицію DRI як гравця у сфері відновлюваної енергетики в Європі, особливо на ключових ринках у Хорватії, Італії, Польщі та Румунії.

Згідно із повідомленням, Мурат Чинар має понад 25 років досвіду керівництва у телекомунікаційному та технологічному секторах, він обіймав керівні посади більш ніж на 10 міжнародних ринках, зокрема у Швеції, Туреччині, Україні та Катарі.

Зокрема, кар’єру він розпочав у компанії Ericsson (1999–2010), пізніше обіймав посаду технічного директора Lifecell (2011–2015) в Україні. У 2015 році його було призначено генеральним директором Vega Telecom Group (2015–2021) – компанії, що входить до групи компаній SCM Ріната Ахметова, де він провів організаційну трансформацію, підвищив прибутковість і завершив продаж компанії Vodafone Ukraine.

У 2021 році він приєднався до Korek Telecom як директор із трансформації, а у 2022 році став генеральним директором.

Дочірня компанія ДТЕК у Європі – DRI – займається реалізацією проєктів відновлювальної енергетики за межами України. Наразі три проєкти встановленою потужністю 173 МВт завершені в Румунії, а ще 13 знаходяться на різних етапах розробки (у Румунії, Польщі, Італії та Хорватії).

Як повідомлялося, раніше група ДТЕК ввела в експлуатацію 200 МВт установок зберігання енергії, створених у партнерстві з американською компанією Fluence.