Махінації з поверненням ПДВ: Ексзаступнику голови ДФС Бамбізову повідомили про нову підозру (оновлено)

Колишньому високопосадовцю Державної фіскальної служби (ДФС), внаслідок дій якого з держави стягнуто пеню у розмірі 108 млн гривень за невчасно повернутий підприємству податок на додану вартість, повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, не називаючи прізвища підозрюваного. Проте наведені у повідомленні обставини вказують, що йдеться про колишнього заступника голови ДФС Євгена Бамбізова, якого нещодавно затримала СБУ.

За даними слідства, обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, підозрюваний дав вказівку підлеглим підготувати лист до Головного управління Держказначейства у місті Києві щодо залишення без виконання та повернення висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств, нібито щоб провести додаткові перевірки.

Однак ніяких додаткових перевірок Центральний офіс з обслуговування великих платників податків ДФС не провів.

Але через такі дії посадовця підприємству не було вчасно відшкодовано ПДВ за лютий, березень, квітень 2015 року.

"Відтак воно звернулось до суду і в судовому порядку стягнуло пеню за період часу з травня 2015 по березень 2021 року на суму у майже 108 млн гривень. Такими діями підозрюваного державному бюджету України причинено збитки на цю суму", – пояснили у прокуратурі.

Наразі дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби.

Як повідомлялося, 5 вересня СБУ затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС) Євгена Бамбізова у справі про організацію конвертаційного центру, через який протягом 2023-2025 років "відмили" понад 1,5 млрд грн.

6 вересня суд обрав Бамбізову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень. Наразі він під вартою, заставу не внесено, зазначають у Київській міській прокуратурі.