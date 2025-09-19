БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Падіння гривні
620 2

Гривня суттєво зміцнилася щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на понеділок

Офіційний курс долара і євро НБУ на 22 вересня

Гривня несуттєво знизилася щодо долара США, проте зміцнилася щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 22 вересня, на рівні 41,2502 грн/$, порівняно із 41,2488 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнивя на 36 копійок – до 48,4215 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Читайте також: Кабмін заклав у свій прогноз девальвацію гривні, – бюджетна декларація

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2341) гривня (1662) курс (1617) НБУ (9583) обмін валюти (811)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так само зміцнилася як дефіцит в бюджеті України.
Написати, що ближчими роками в Україні все буде сумно вони не можуть.
Тому раз на два-три тижні гривня стабільно "зміцнюється".
показати весь коментар
19.09.2025 16:35 Відповісти
Ціни ростуть на все...ввели той кешбек, маркети підняли відразу ціни..раніше, кешбеку отримувала 300-500 грн, зараз 54 грн отримала..практично за всі ті ж самі продукти..тихенько той кешбек прибирають, але ціни ж не знижують..іноді знижки роблять
показати весь коментар
19.09.2025 16:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 