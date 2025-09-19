У Києві відкриють офіс Центрального агентства управління проєктами Литви. Чим він займатиметься?
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс офіційно відкриє в Києві офіс Центрального агентства з управління проєктами Литви.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з Будрісом у Києві 19 вересня, передає Інтерфакс-Україна.
"Цей візит особливий, під час нього мій колега офіційно відкриє в Києві офіс Центрального агентства з управління проєктами Литви. Він координуватиме всі литовські проєкти з відбудови, зокрема в рамках коаліції укриттів цивільного захисту, до якого Литва нещодавно приєдналася", – зазначив Сибіга.
Він наголосив, що Литва одною з перших країн почала реалізацію проєктів з відбудови в Україні, не чекаючи завершення війни.
Уже завершено 10 проєктів, триває реалізація ще 6, зокрема йдеться про будівництво укриттів для шкіл у шести областях, що межують із зоною бойових дій.
Сибіга також зауважив, що Литва є одним з лідерів у відновленні української енергетики, допомога у цій сфері перевищила 83 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує продовжити тимчасовий захист громадян України, які втекли від війни до березня 2027 року.
У червні стало відомо, що литовський уряд послабив вимоги до державних закупівель у сфері безпеки й оборони, щоб спростити відповідні процедури для місцевих виробників. Зазначені зміни сприятимуть захисту інтересів безпеки Литви та допоможуть Україні забезпечити безперебійне постачання військової техніки для своїх Збройних Сил.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль