У Києві відкриють офіс Центрального агентства управління проєктами Литви. Чим він займатиметься?

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс офіційно відкриє в Києві офіс Центрального агентства з управління проєктами Литви.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з Будрісом у Києві 19 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

"Цей візит особливий, під час нього мій колега офіційно відкриє в Києві офіс Центрального агентства з управління проєктами Литви. Він координуватиме всі литовські проєкти з відбудови, зокрема в рамках коаліції укриттів цивільного захисту, до якого Литва нещодавно приєдналася", – зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Литва одною з перших країн почала реалізацію проєктів з відбудови в Україні, не чекаючи завершення війни.

Уже завершено 10 проєктів, триває реалізація ще 6, зокрема йдеться про будівництво укриттів для шкіл у шести областях, що межують із зоною бойових дій.

Сибіга також зауважив, що Литва є одним з лідерів у відновленні української енергетики, допомога у цій сфері перевищила 83 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує продовжити тимчасовий захист громадян України, які втекли від війни до березня 2027 року.

У червні стало відомо, що литовський уряд послабив вимоги до державних закупівель у сфері безпеки й оборони, щоб спростити відповідні процедури для місцевих виробників. Зазначені зміни сприятимуть захисту інтересів безпеки Литви та допоможуть Україні забезпечити безперебійне постачання військової техніки для своїх Збройних Сил.