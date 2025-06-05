Литва спростила вимоги до закупівлі дронів у місцевих виробників. Це допоможе Україні

Литовський уряд послабив вимоги до державних закупівель у сфері безпеки й оборони, щоб спростити відповідні процедури для місцевих виробників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Литви, передає LIGA.net.

Зокрем, йдеться про закупівлю дронів, протидронових засобів, оптичного обладнання та лазерних цілевказівників.

"Метою закупівлі цього обладнання є забезпечення як українських, так і литовських армій військовою технікою, виробленою чи остаточно зібраною в Литві", – сказано в повідомленні.

Зазначені зміни сприятимуть захисту інтересів безпеки Литви та допоможуть Україні забезпечити безперебійне постачання військової техніки для своїх Збройних Сил.

"Литовським компаніям доведеться виконати основні вимоги: програмне забезпечення для управління дронами має бути розроблене в Литві, а хмарна інфраструктура, що використовується для зберігання та передачі цих дронів, повинна розташовуватися виключно в державах-членах НАТО або Європейського Союзу. Це допоможе захистити БпЛА та їх дані від кіберзагроз і забезпечити безпечне використання", – заявили в литовському Міноборони.

Після внесення змін Міноборони Литви витратить 12 млн євро на системи боротьби з безпілотниками від NT Service, а також 9 млн євро на оптику від Brolis Semiconductors і 1,5 млн євро на лазерні цілевказівники від Aktyvus Photonics.

Литва планує витратити до 19 млн євро на різні типи FPV- та розвідувальних безпілотників, а також інші системи.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада України ухвалила два закони про запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.

До того стало відомо, що Велика Британія витратить додаткові 2 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,7 млрд) на розвиток безпілотних технологій, враховуючи на досвід російсько-української війни.

Перед тим Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України представила виробникам безпілотних апаратів оновлену модель закупівель дронів для Збройних Сил України.