"Яйця по 17 гривень": НАБУ завершило слідство у справі про розкрадання на продуктах для ЗСУ фірмами Глиняної

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили слідство у кримінальному провадженні щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування для Збройних Сил.

Наразі матеріали слідства відкрили стороні захисту для ознайомлення, після цього справу скерують до суду, повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, впродовж 2022-2023 років продукти для армії закуповували так званими комплектами за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань.

"Найвживаніші, як-от овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решту ж, на кшталт спецій, желатину або ягід, замовляли зрідка або ніколи", – зазначається у повідомленні.

При цьому ціну комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та за середньою вартістю. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність.

"Тобто на перший погляд порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовляли, коштували копійки", – пояснили у НАБУ.

Внаслідок таких махінацій протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн. Це підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи, уточнили у Бюро.

Слідство встановило, що частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Надалі ці гроші власниця компаній могла витратити на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

Йдеться про Тетяну Глиняну, пов'язані з нею компанії досі постачають харчі для ЗСУ. На думку слідства, вчиненню злочину сприяв посадовець Міністерства оборони, який під час підписання договорів "не помічав" цінових аномалій у каталозі.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники злочину зменшили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів. Завдяки цьому вдалося зберегти від розкрадання з бюджету 788 млн грн. Крім того, після цього Міноборони змінило порядок закупівлі.

Що відомо про схему розкрадання коштів на харчах для ЗСУ

Як повідомлялося, 2 квітня НАБУ оголосило про підозру у так званій справі про "золоті яйця Міноборони" п'яти особам.

Серед підозрюваних – ексначальник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький, підприємиця Тетяна Глиняна, якій були підконтрольні компанії-постачальники, а також також ексдиректор компанії "Преміум Компані" Микола Дешпетко, директор ТОВ "Актив Компані" Валерій Мелеш та Лариса Швець.

ВАКС вже випустив Валерія Мелеша під заставу в розмірі 1,2 млн грн. Він керує ТОВ "Актив Компані", з яким Міноборони і уклало скандальний договір, що передбачав постачання яєць для ЗСУ за ціною 17 гривень за штуку. Ексдиректора іншого постачальника харчів для ЗСУ ТОВ "Преміум Компані" Миколу Дешпетку суд відпустив під заставу у розмірі 5 млн грн.

Водночас колишній міністр оборони Олексій Резніков, який очолював міністерство у період дії цієї схеми, наразі не перебуває в статусі підозрюваного або свідка у цій справі, а Тетяна Глиняна завчасно втекла з України, визнавали у НАБУ. Лише у липні 2025 року суд ухвалив рішненя про її заочний арешт.

Нагадаємо, у 2023 році видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на окремі категорії продуктів виявилися завищеними у 2-3 рази. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Тодішній міністр оборони Олексій Резніков заперечував інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами, а ціни на яйця пояснив помилками у документації, розповідаючи про те, що яйця нібито купували кілограмами.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.