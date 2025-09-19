Росіян, які отримали віддалено карти казахстанських банків, почали викликати на допити в поліцію

Росіян, які оформили банківські картки в Казахстані, почали викликати на допити в російські відділки поліції. Кільком росіянам у поліції повідомили про розслідування, яке нібито йде в Казахстані, проте офіційної інформації про порушені справи поки немає.

Виклики можуть бути пов'язані з кримінальними справами, порушеними в Казахстані проти осіб, які допомагали росіянам отримувати індивідуальні ідентифікаційні номери (ІІН), пише The Moscow Times.

Як повідомляється, з початку вересня повістки вже отримали кілька людей, а в МВС Росії заявили про інтерес до "понад тисячі" таких клієнтів. Казахстан може вести слідство в Росії, оскільки країни підписали цілу низку угод про співробітництво щодо розслідування злочинів.

Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану в 2025 році повідомляло, що передало інформацію про переведення в готівку та відмивання коштів з карток нерезидентів "правоохоронним службам зарубіжних держав".

За даними Агентства, у 2024 році понад 90% власників карток, використаних для відмивання злочинних доходів, є нерезидентами. У 2024 році всього було зафіксовано 6,2 тис. випадків використання "дроп-карт" для відмивання злочинних доходів на 24 млрд тенге.

Росіяни почали масово оформляти карти казахстанських банків дистанційно після введення санкцій, з-поміж іншого через російські фінсервіси та "помічників", які надавали послуги з отримання індентифікаційних номерів.

У Казахстані послідовно посилюють банківське обслуговування росіян. У лютому 2024 року Казахстан заборонив віддалену видачу ІІН, але схеми продовжили працювати. Пізніше частина ІІН іноземців була анульована.

Згодом Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану запропонувало проєкт, згідно з яким усі нерезиденти без посвідки на проживання будуть зобов'язані щомісяця проходити ідентифікацію, щоб зберегти доступ до своїх рахунків. Банки також будуть зобов'язані перевіряти законність перебування іноземців та наявність ІІН. При відкритті рахунку нерезидент повинен буде вказувати мету використання коштів та джерело доходу, у перші три місяці вводиться посилений контроль над операціями – якщо транзакції не будуть підтверджені офіційними витратами (податки, ЖКГ тощо), то рахунок можуть закрити.

Також вводиться заборона на віддалене відкриття рахунків та випуск карток через посередників, обов'язкова двофакторна біометрична автентифікація при зміні даних. Одна людина зможе мати лише одну платіжну картку, термін дії – не більше 12 місяців. Під особливим контролем перебувають перекази понад $1 тис., а також молоді клієнти до 25 років без офіційних доходів та з великими надходженнями.

Інтерес росіян до "карткового туризму" посилився на тлі проблем із використанням карток UnionPay через санкції проти "Газпромбанку" та труднощі з обміном старих доларів за кордоном.

У січні цього року чотири банки Казахстану призупинили випуск платіжних карток для нерезидентів, у тому числі для громадян Росії. Зокрема, йдеться про Halyk Bank, "Євразійський банк", "Нурбанк" і казахстанську "дочку" російського ВТБ. Перед тим стало відомо, що аналогічні заходи вжили Home Credit Bank (дочірня структура чеської групи PPF) та Kaspi Bank.

У липні Федеральна податкова служба Росії почала розсилати росіянам, що виїхали в Казахстан після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомлення про необхідність виплатити податок на доходи фізосіб (ПДФО) за 2022-2023 роки за повною ставкою.