Кремль опинився у пастці "військової ренти": вихід із війни означатиме кризу, – розвідка

Російська економіка за три роки мілітаризації змінила структуру: оборонні витрати піднялися до майже 8% ВВП, а ВПК став головним драйвером попиту.

Це підтримало зростання в стратегічних секторах, але в результаті послабило приватний бізнес і цивільні галузі, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

"Повернутися до мирної моделі без різкого падіння неможливе. Після війни Москва почне скорочувати витрати на оборонку. Як наслідок – мільйони зайнятих у ВПК втратять роботу, а цілі регіони, де сконцентровані оборонні підприємства, залишаться без економічної основи. До того ж демобілізація сотень тисяч контрактників теж створить шок для ринку праці", – спрогнозували у СЗР.

Водночас російський бюджет також демонструє ознаки виснаження – у першому півріччі 2025 року доходи федеральної казни знизилися майже на 17% через дешевший експорт нафти й газу зі значним дисконтом. Відтак, уряд РФ підвищує податки та вводить нові збори, що посилює навантаження на бізнес.

При цьому санкції та дефіцит імпортних технологій ведуть до деградації цивільного виробництва, оскільки підприємства переходять на простіші й дешевші товари, втрачаючи конкурентоздатність на глобальних ринках. Це ускладнює майбутню реінтеграцію до сегментів із високою доданою вартістю.

"Таким чином, росія опинилася у "пастці військової ренти". Кремль не може різко зменшити військові витрати без обвалу, але й продовжувати фінансувати війну стає дедалі складніше. Це означає, що нова економічна криза для РФ неминуча, а вихід із нього вимагатиме довготривалої та болісної перебудови всієї системи", – додали у Службі зовнішньої розвідки.

Раніше повідомлялось, що близько 20% російських девелоперів опинилися на межі банкрутства через падіння продажів і дорогі кредити, а невдовзі їх частка може перевищити 30%.

Найвразливіші компанії масового житла, що залежать від іпотечного попиту.