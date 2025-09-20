Танення вічної мерзлоти та зростання екстремальних погодних явищ штовхають російську економіку до масштабних витрат.

За оцінками, уже постраждало близько 60% будівель в Арктиці, а сукупний збиток для інфраструктури до середини століття перевищить $100 млрд, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

В результаті, сумарні втрати для економіки РФ очікувано сягнуть щонайменше 5 трильйонів рублів до 2050 року. Особливо дорогим стане утримання дорожньої мережі у північних регіонах – від 422 до 865 млрд руб щороку. Найвищі ризики ідентифіковано для Чукотки, Якутії та Магаданської області.

За оприлюдненою СЗР інформацією, житловий фонд також зазнає суттєвих втрат – лише до середини століття вони можуть досягти $20,7 млрд. Паралельно агросектор у південних регіонах зіткнеться зі зниженням урожайності зернових, що потягне понад 100 млрд руб втрат на рік. Часткове розширення виробництва в центральних і північних областях не компенсує дефіцит.

Під ударом опиняється і цифрова інфраструктура. До 2050 року до 30% дата-центрів у московському регіоні можуть постраждати від повеней, пожеж та сильних вітрів. Вже нині щорічні збитки від стихійних лих оцінюються у 900 млрд руб.

"Росія входить у фазу системної деградації інфраструктури, економіки та сільського господарства, а кліматичні зміни поглиблюватимуть кризові явища у ключових галузях", – підсумували у Службі зовнішньої розвідки.

Раніше повідомлялось, що рибальський флот РФ стрімко старіє, а заборона на допуск у порти суден старших за 40 років із 1 січня 2030 може зупинити промисел у Чорному та Азовському морях.

Через це російські рибалки можуть залишитися без роботи, а росіяни – без риби.