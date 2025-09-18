Криза в економіці РФ: "АвтоВАЗ" знизив план виробництва "Жигулів" на 40%

Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" знизив плани виробництва автомобілів Lada у 2025 році до 300 тисяч одиниць.

Про це повідомив президент "АвтоВАЗу" Максим Соколов, передає Інтерфакс.

На ПМЕФ-2025 Соколов говорив, що компанія очікує зниження продажів Lada цього року на 20-25% і пропорційно коригуватиме виробничий план на цей рік, який передбачав виробництво 500 тис. машин.

Як повідомлялося, раніше "АвтоВАЗ" попередив працівників про зменшення зарплат щонайменше на 20% із кінця вересня.

Зменшення виплат робітникам відбудеться одночасно з переходом головного підприємства "АвтоВАЗу" в Тольятті на скорочений, чотириденний робочий тиждень. Компанія пояснює цей крок складною ситуацією на внутрішньому ринку, оскільки попит на нові авто обвалився, склади переповнені непроданою продукцією, а висока ключова ставка Центробанку РФ обмежує доступність автокредитів.

Зауважимо, що до схожих кроків вдаються й інші російські автовиробники – про перехід на скорочений графік роботи оголосили "КамАЗ" та ГАЗ. Водночас Павлівський автобусний завод взагалі тимчасово зупинив конвеєр через нестачу замовлень.

"АвтоВАЗ" прогнозує падіння ринку легкових автомобілів у РФ цього року на 25% – до 1,1 мільйона штук, оновлений прогноз російської "Асоціації європейського бізнесу" також передбачає падіння на 24%.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку вже за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.