Італія першою в ЄС ухвалила комплексний закон про регулювання штучного інтелекту. Що він передбачає?
Італія стала першою країною ЄС, що затвердила комплексний закон, який регулюватиме використання штучного інтелекту (ШІ), узгоджений із законодавством євросоюзу (AI Act).
Основна мета закону – "людиноцентричне, прозоре і безпечне" застосування ШІ з акцентом на інновації, кіберзахист і приватність, повідомляє The Gardian.
Відтак, у робочих процесах і секторах охорони здоров'я, освіти, правосуддя та спорту діятимуть жорсткіші вимоги до прозорості та людського нагляду за використанням ШІ. Дітям до 14 років для доступу до ШІ буде потрібна згода батьків.
В контексті авторського права – твори, створені з допомогою ШІ, захищаються, якщо мають ознаки реальної інтелектуальної творчості. Тексто- та датамайнінг за допомогою ШІ дозволений лише для некопірайтового контенту або для наукових досліджень уповноважених інституцій.
Водночас закон передбачає покарання у вигляді ув'язнення на строк до 5 років за незаконне поширення згенерованого або маніпульованого ШІ-контенту, якщо це завдало шкоди. Посилені покарання передбачені за злочини з використанням ШІ, зокрема шахрайство та крадіжку особистості.
Нагляд за виконанням покладено на Agency for Digital Italy та Національне агентство кібербезпеки. Закон також передбачає виділення до 1 млрд євро зі державного фонду венчурного капіталу для підтримки компаній у сферах ШІ, кібербезпеки та телекомунікацій.
Раніше повідомлялось, що штучний інтелект може позбавити роботи частину працівників, насамперед у телефонній та онлайн-підтримці.
