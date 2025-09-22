Після імпорту мільйона тонн цукру з України європейські ціни обвалилися до мінімуму за 3 роки, – FT

Європейські ціни на цукор впали до 536 євро за тонну – найнижчого рівня за три роки.

Низькі ціни, профіцит запасів та слабший попит тиснуть на рентабельність європейських виробників, компанії попереджають про закриття, повідомляє Financial Times.

У галузі наростає песимізм, провідний європейський виробник Cristalco стверджує, що за поточних цін ринок "неспроможний" до самоокупності. Поряд із цим, спекулянти сформували найбільшу з 2019 року "коротку" позицію у нью-йоркських ф’ючерсах на цукор.

Фінрезультати європейських виробників цукру різко погіршилися. У Tereos виторг за квітень-червень знизився на 25% – до 1,2 млрд євро, а EBITDA скоротилася на 79% – до 56 млн євро. Компанія зафіксувала операційний збиток у розмірі 22 млн євро, чистий борг зріс до 2,27 млрд євро.

У Südzucker операційний прибуток у першому фінкварталі впав на 85% – до 22 млн євро, цукровий підрозділ отримав операційний збиток 56 млн євро та очікує до 200 млн євро збитку за рік, попри прогнозований відскок цін у другому півріччі. Cristal Union повідомила про падіння чистого прибутку на 62% – до 117 млн євро і попередила про "суттєво гірші" ринкові умови.

На тлі падіння показників від початку року в Європі закрились вже п’ять цукрових заводів, а кількість діючих підприємств скоротилася до 83. Посіви буряка також зменшуються, за різними оцінками, майже на 10%, адже фермери не готові продавати собі у збиток.

Водночас собівартість виробництва цукру у ЄС з 2017 року зросла приблизно на 200 євро за тонну через подорожчання енергії, засобів захисту рослин і кліматичні ризики. Виробники скаржаться на "розрив" між суворішими еко-нормами ЄС і торговельною політикою, що відкриває безмитний доступ імпорту з країн без аналогічних вимог.

Так, у 2023-2024 роках до ЄС надійшло понад 1 млн тонн цукру з України, що збільшило запаси і посилило ціновий тиск. Водночас з липня Брюссель скоротив відповідні квоти на 80%.

Попит також слабшає, серед додаткових ризиків аналітики вказують просідання суміжних ринків – близько 30% продажів цукру прив’язані до какао, і падіння споживання шоколаду б’є і по цукровиках.

Раніше повідомлялось, що Україна протягом 2024-2024 маркетингового року, який завершився 31 серпня, експортувала 580 тис. тонн цукру, що становить 32% виробленого країною обсягу. Експорт був на 16% менше попереднього маркетингового року, коли на сторонні ринки було спрямовано 692 тис. тонн.