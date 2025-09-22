БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Після імпорту мільйона тонн цукру з України європейські ціни обвалилися до мінімуму за 3 роки, – FT

Європейські ціни на цукор впали до 536 євро за тонну – найнижчого рівня за три роки.

Низькі ціни, профіцит запасів та слабший попит тиснуть на рентабельність європейських виробників, компанії попереджають про закриття, повідомляє Financial Times.

У галузі наростає песимізм, провідний європейський виробник Cristalco стверджує, що за поточних цін ринок "неспроможний" до самоокупності. Поряд із цим, спекулянти сформували найбільшу з 2019 року "коротку" позицію у нью-йоркських ф’ючерсах на цукор.

Фінрезультати європейських виробників цукру різко погіршилися. У Tereos виторг за квітень-червень знизився на 25% – до 1,2 млрд євро, а EBITDA скоротилася на 79% – до 56 млн євро. Компанія зафіксувала операційний збиток у розмірі 22 млн євро, чистий борг зріс до 2,27 млрд євро.

У Südzucker операційний прибуток у першому фінкварталі впав на 85% – до 22 млн євро, цукровий підрозділ отримав операційний збиток 56 млн євро та очікує до 200 млн євро збитку за рік, попри прогнозований відскок цін у другому півріччі. Cristal Union повідомила про падіння чистого прибутку на 62% – до 117 млн євро і попередила про "суттєво гірші" ринкові умови.

На тлі падіння показників від початку року в Європі закрились вже п’ять цукрових заводів, а кількість діючих підприємств скоротилася до 83. Посіви буряка також зменшуються, за різними оцінками, майже на 10%, адже фермери не готові продавати собі у збиток.

Водночас собівартість виробництва цукру у ЄС з 2017 року зросла приблизно на 200 євро за тонну через подорожчання енергії, засобів захисту рослин і кліматичні ризики. Виробники скаржаться на "розрив" між суворішими еко-нормами ЄС і торговельною політикою, що відкриває безмитний доступ імпорту з країн без аналогічних вимог.

Так, у 2023-2024 роках до ЄС надійшло понад 1 млн тонн цукру з України, що збільшило запаси і посилило ціновий тиск. Водночас з липня Брюссель скоротив відповідні квоти на 80%.

Попит також слабшає, серед додаткових ризиків аналітики вказують просідання суміжних ринків – близько 30% продажів цукру прив’язані до какао, і падіння споживання шоколаду б’є і по цукровиках.

Раніше повідомлялось, що Україна протягом 2024-2024 маркетингового року, який завершився 31 серпня, експортувала 580 тис. тонн цукру, що становить 32% виробленого країною обсягу. Експорт був на 16% менше попереднього маркетингового року, коли на сторонні ринки було спрямовано 692 тис. тонн.

+3
Який ужас, зараз буде верещати Європа. Це ж велике горе і диверсія порівняна з геноцидом, коли ціни на продукти для населення низькі.
показати весь коментар
22.09.2025 12:02 Відповісти
+3
головне щоб у нас не подешевшав..а щодо того експорту то як і з зерном для держави нуль з бубликом, сірі схеми вивозу продукції від провладних бариг, надходжень в бюджет нуль
показати весь коментар
22.09.2025 12:09 Відповісти
+2
Щас цукровики Європи ломануться блокувати наш кордон...
показати весь коментар
22.09.2025 12:11 Відповісти
Теж мені проблема. Подвойте темпи вироблення самогонки. І всі діла. Самогонку можна розкатати по бутлях. Вона не псується. А якшо апельсинових корочок накидать, то тільки краща стає з часом.
показати весь коментар
22.09.2025 11:59 Відповісти
....не падсказуй , бач як їм хе...
показати весь коментар
22.09.2025 12:02 Відповісти
Та ладно, партнери по коаліції охочіх і рамштайну все ж таки.
показати весь коментар
22.09.2025 12:08 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 12:48 Відповісти
Тобто, Населення країн ЄС, не буде витрачати ШАЛЕННІ кошти на купівлю цукру для сімейних потреб!
Чим же це погано і для кого?? Прокладки/ посередники/ перекупники та їх раби в Урядах країн ЄС, щодо перепродажу цукру не отримають гешефту??
показати весь коментар
22.09.2025 12:01 Відповісти
Низькі ціни на продукти, значить менше податків, значить менше хабарів і відкатів. Да кому це вигідно крім самих бідних верств населення? До вашого відома, держава для того і існує щоб оподатковувати і грабувати населення. І Європа в цьому не виключення. Та ж Європа тільки робить вигляд що турбується про своє населення. А насправді вона збирає подать зі свого народу щоб потім забезпечувати світових терористів безкоштовними продуктами, як в Газі, наприклад. Де Європа стільки навезла терористам продуктів що ті просто з мішків висипають муку і крупи в пісок, бо їм потрібніші мішки ніж продукти.
показати весь коментар
22.09.2025 12:09 Відповісти
Тут сахар до 22 года был 0.75-080 центов за кг. в 22 -23 - был 1,35-1.40. сейчас - 0.80.
показати весь коментар
22.09.2025 12:15 Відповісти
Розпродаж Зельоними держрезервів творить дива. З часів Ковіду і розпродажу масок. Які потім купували в декілька разів дорожче.
показати весь коментар
22.09.2025 12:27 Відповісти
Буде як з масками на початку ковіда-спочатку ******** і продали за безцінь а потім в китаї втридорога купили
показати весь коментар
22.09.2025 12:57 Відповісти

