Україна за рік зменшила експорт цукру на 16%. Куди продавали найбільше?
Україна протягом 2024-2024 маркетингового року, який завершився 31 серпня, експортувала 580 тис. тонн цукру, що становить 32% виробленого країною обсягу. Експорт був на 16% менше попереднього маркетингового року, коли на сторонні ринки було спрямовано 692 тис.тонн.
Про це йдеться в повідомленні Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".
Із загального експорту 17% було спрямовано в країни Європейського Союзу, тоді як 83% – на світовий ринок (попереднього маркетингового року співвідношення становило 77% – ЄС, 23% – світовий ринок).
Основними країнами-імпортерами українського цукру стали:
- країни Євросоюзу – 17%,
- Туреччина – 14%,
- Лівія – 10%,
- Північна Македонія – 8%,
- Ліван – 5%,
- Сомалі – 5%.
Серед країн ЄС основним покупцем українського цукру була Болгарія, куди було експортовано 59% всього обсягу.
Як повідомлялося, аграрії України вже розпочали збирання цукрового буряку для переробки у сезоні 2025-2026. Уточнені площі до збирання становлять 198 тис. га. Прогноз виробництва цукру – 1,5 млн тонн цукру.
Нагадаємо, на початку липня Європейський Союз збільшив квоти на імпорт української сільськогосподарської продукції в межах оновленої угоди про вільну торгівлю. Ці квоти будуть вищі за ті, що були передбачені першою угодою про вільну торгівлю між Євросоюзом та Україною, що діє з 2016 року, але значно нижчими за обсяги, імпортовані за останні три роки без сплати мита.
