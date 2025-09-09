Україна за рік зменшила експорт цукру на 16%. Куди продавали найбільше?

Україна протягом 2024-2024 маркетингового року, який завершився 31 серпня, експортувала 580 тис. тонн цукру, що становить 32% виробленого країною обсягу. Експорт був на 16% менше попереднього маркетингового року, коли на сторонні ринки було спрямовано 692 тис.тонн.

Про це йдеться в повідомленні Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".

Із загального експорту 17% було спрямовано в країни Європейського Союзу, тоді як 83% – на світовий ринок (попереднього маркетингового року співвідношення становило 77% – ЄС, 23% – світовий ринок).

Основними країнами-імпортерами українського цукру стали:

країни Євросоюзу – 17%,

Туреччина – 14%,

Лівія – 10%,

Північна Македонія – 8%,

Ліван – 5%,

Сомалі – 5%.

Серед країн ЄС основним покупцем українського цукру була Болгарія, куди було експортовано 59% всього обсягу.

Як повідомлялося, аграрії України вже розпочали збирання цукрового буряку для переробки у сезоні 2025-2026. Уточнені площі до збирання становлять 198 тис. га. Прогноз виробництва цукру – 1,5 млн тонн цукру.

Нагадаємо, на початку липня Європейський Союз збільшив квоти на імпорт української сільськогосподарської продукції в межах оновленої угоди про вільну торгівлю. Ці квоти будуть вищі за ті, що були передбачені першою угодою про вільну торгівлю між Євросоюзом та Україною, що діє з 2016 року, але значно нижчими за обсяги, імпортовані за останні три роки без сплати мита.