Євросоюз збільшив квоти на імпорт пшениці та цукру з України, – Reuters

Європейський Союз збільшив квоти на імпорт української сільськогосподарської продукції в межах оновленої угоди про вільну торгівлю.

Про це пише Reuters.

Ці квоти будуть вищі за ті, що були передбачені першою угодою про вільну торгівлю між Євросоюзом та Україною, що діє з 2016 року, але значно нижчими за обсяги, імпортовані за останні три роки без сплати мита.

Зокрема, квота на імпорт української пшениці зросла з 1 млн тонн до 1,3 млн тонн, цукру – з 20 тис. тонн до 100 тис. тонн, ячменю – з 350 тис. тонн до 450 тис. тонн, а м’яса птиці – з 90 тис. тонн до 120 тис. тонн.

Як зазначається, це падіння на 70-80% порівняно з останніми трьома сезонами, коли ЄС імпортував близько 4,5 млн тонн української пшениці в сезоні 2024/2025 років до 30 червня, 6,5 млн тонн – у 2023/2024 та 6,1 млн тонн – у сезоні 2022/2023 років.

ЄС встановив квоту на український цукор на рівні 100 тис. тонн, що більше, ніж 20 тис. тонн до повномасштабної війни, але менше, ніж безквотовий імпорт у 400 тис. тонн у сезоні 2022/2023 та понад 500 тис. тонн – у 2023/2024.

Щодо ячменю, імпортна квота ЄС для України зросте з 350 тис. тонн до 450 тис. тонн. Це відповідатиме обсягам імпорту Євросоюзу в сезоні 2024/2025 років, хоча й лише близько половини обсягів, отриманих у сезонах 2022/2023 та 2023/2024 років.

Імпортна квота на птицю була збільшена з 90 тис. тонн до 120 тис. тонн.

Переглянута торговельна угода між ЄС та Україною включає 40 товарів і потребує ухвалення кваліфікованою більшістю держав-членів. Крім того, угода дозволяє окремим країнам Євросоюзу вживати додаткових заходів для захисту своїх ринків, якщо вони дестабілізуються через обсяги квот.

Як повідомлялося, наприкінці червня Європейська Комісія завершила переговори з Україною щодо перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною.

Що відомо про український агроекспорт у ЄС

Як повідомлялося, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз".

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами. Зокрема, Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які набудуть чинності із 6 червня. Вони передбачають відновлення квот на імпорт українських товарів цього року в обсязі 7/12 від звичайних річних обсягів, які діяли до 2022 року. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

У Мінекономіки України назвали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до DCFTA між Україною та ЄС.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів. Єврокомісія запропонувала запровадити квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС. Зокрема, на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.

Зі свого боку перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що Україна та Європейська Комісія мають домовленість напрацювати впродовж червня-липня 2025 року рішення щодо подальшого експорту української аграрної продукції на європейський ринок.