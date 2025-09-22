Харківська ОДА витратить 1 мільярд на реконструкцію лікарні в Ізюмі за 30 кілометрів від фронту

Департамент капітального будівництва Харківської ОДА уклав угоду із консорціумом "Білдінг Груп" на реконструкцію корпусу лікарні в Ізюмі вартістю 1,05 мільярда гривень.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, підрядник за кошти обласного бюджету має до кінця наступного року виконати реконструкцію медичного комплексу Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" у місті Ізюм, зруйнований внаслідок російських бомбардувань.

Водночас російські війська зараз ведуть новий наступ у напрямку деокупованого у 2022 році міста, а до лінії боєвого зіткнення від нього залишилось всього 30 кілометрів. Саме місто регулярно обстрілюється.

На цей рік заплановано витратити лише 200 тисяч гривень на розчистку зелених насаджень для будівельного майданчика. Основні роботи плануються на наступний рік.

Однак договором між ОДА і консорціумом "Білдінг груп" передбачена можливість 20% попередньої оплати на майбутні роботи, тож не можна виключати, що обладміністрація заплатить 200 млн грн авансу, а роботи через війну так і не почнуться.

За даними аналітичної системи YouControl, консорціум "Білдінг Груп" пов’язаний з інвестиційно-будівельною корпорацією "Авантаж", ключовою особою якої є колишній нардеп від "Партії регіонів" Анатолій Денисенко.

Цього тижня фірма "Промтекс" зі складу цього консорціуму отримала ще один підряд обладміністрації на ремонт постраждалого внаслідок обстрілу будинку на Салтовці в Харкові за 138 млн грн.

Як повідомлялося, у грудні 2022 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області уклала угоду із ТОВ "Техно-Буд-Центр" на відбудову зруйнованого мосту в деокупованому Ізюмі вартістю 636 млн грн. При цьому у кошторис заклали бетон за ціною, що вдвічі перевищує ринкову.

Роботи мають виконати до кінця 2025 року, однак фактично виконання робіт почалося лише у березні поточного року, свідчать дані на платформі Dream.